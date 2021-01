Izvršni direktor Twitterja o blokadi Trumpovega računa: Gre za nevaren presedan

"Da smo morali prepovedati račun, bo imelo realne in znatne posledice," je Jack Dorsey glede odločitve svojega podjetja zapisal v vrsti tvitov.

Po nasilnem vdoru Trumpovih privržencev v kongres je predsedniku odreklo gostoljubje več družbenih omrežij, ki jih je v svojem mandatu uporabljal za komuniciranje z javnostjo. Poleg Twitterja so Trumpove račune prepovedali Facebook, Instagram, Twitch in Snapchat, YouTube pa je začasno onemogočil njegov kanal. Upravitelji družbenih omrežij so se za to odločili, da ne bi Donald Trump omrežij izkoristil za morebitno podžiganje novih izgredov ob inavguraciji svojega naslednika Josepha Bidna.