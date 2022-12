Izzivanje? 'Kot bi Avstrija na Hrvaškem postavila spomenik s svastiko'

"Škoda", o kateri je govora, je sicer poseg avstrijske države na sporni spomenik likvidiranim ustašem v Pliberku, na katerem je bil ustaški grb. Avstrijce je namreč leta jezilo, da so prav pri njih prirejali, kar so evropski mediji označili za "največje neonacistično zborovanje v Evropi". Spremenili so celo zakon o prepovedi izobešanja fašističnih simbolov, tako da so vključili znane ustaške simbole.

Kot poroča Index, v obrazložitvi piše, da denar organizaciji, kjer v vodstvu sedijo pripadniki HDZ starejše generacije – Vladimir Šeks, Milan Kovač in Vice Vukojević – namenjajo za "popravilo škode na spominskem območje na Pliberškem polju (spomenik in spominska kapela)".

Potem so prepovedali množično zgrinjanje na območje in na koncu še ukazali, da se s spomenika, ki ga pri Indexu opišejo kot "umetniško ničvrednega", odstrani sporni grb. Hrvaški zunanji minister je zaradi te poteze protestiral pri avstrijskem kolegu, češ da je "sam grb že stoletja sestavni del heraldike habsburške monarhije in je kot tak pogosto izpostavljen na različnih zgodovinskih zgradbah in v raznih zgodovinskih spisih, zato nima in ne more imeti protiustavnih konotacij". Poteza naj bi tudi škodila ugledu Republike Hrvaške.

Avstrije protest ni vznemiril, bi pa lahko zadnja hrvaška poteza spet razgrela strasti. "Mimogrede, kako noro je ravnanje vlade HDZ v tem primeru, lahko najbolje razumemo, če si predstavljamo situacijo, v kateri Avstrija ali njeni državljani na Hrvaškem postavijo spomenik s svastiko in na morebitno reakcijo hrvaških oblasti odgovarjajo, da gre za star hindujski simbol, ki nima nobene zveze z avstrijskim fašizmom, ter ne razumejo, v čem je problem," situacijo slikovito opišejo pri Indexu.