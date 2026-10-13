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Izžreban 120-milijonski Eurojackpot

Mettmann, 13. 10. 2026 22.26 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Eurojackpot

35-letni Nemec iz mesta Mettmann je bogatejši za neverjetnih 120 milijonov evrov. Pravilno je namreč zadel vseh sedem številk. Gre za najvišji dobitek, na voljo v tej loterijski igri. Vrtoglav znesek pa že drugič roma v nemško zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija.

35-letnik iz nemškega Mettmann v bližini Düsseldorfa je postal novi Eurojackpot milijonar. V nocojšnjem žrebanju je namreč pravilno zadel vseh sedem številk – 11, 17, 20, 22 in 35 ter dodatni Euro številki 4 in 8, je sporočil organizator igre na srečo Lotto24. Bogatejši je za 120 milijonov evrov – najvišji možni dobitek, ki ga je v tej igri na srečo možno zadeti od marca 2022.

"Navdušeni smo zanj in ponosni, da je še en igralec osvojil tako velik jackpot," je ob tem dejal Dorian Freudenreich, izvršni direktor Lotto24. "Takšne zmage so izjemni trenutki – tako za naše stranke kot za nas," je dodal.

V Sloveniji je bilo medtem nocoj v tej igri izžrebanih 15.365 dobitkov, piše na spletnih straneh Loterije Slovenija. Višina najvišjega dobitka ni navedena.

Nov rekorden Eurojackpot je bil nocoj izžreban v Nemčiji.
Nov rekorden Eurojackpot je bil nocoj izžreban v Nemčiji.
FOTO: Shutterstock

Eurojackpot je loterijska igra na srečo, v kateri sodeluje 19 evropskih držav. Igralci najprej izmed 50 številk izberejo pet, nato pa izmed 12 še dve dodatni.

Prvi Eurojackpot v višini 120 milijonov evrov je julija 2022 zadel igralec iz Danske. Dobitno srečko je kupil v trgovini v mestu Blåvand. Drugič se je sreča nasmehnila Nemcu, ki je prav tako kot današnji srečnež prihajal iz zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija. Pravilne številke je zadel maja 2022.

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Eurojackpot dobitek Nemčija igra na srečo

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