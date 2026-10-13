Izžreban 120-milijonski Eurojackpot

35-letnik iz nemškega Mettmann v bližini Düsseldorfa je postal novi Eurojackpot milijonar. V nocojšnjem žrebanju je namreč pravilno zadel vseh sedem številk – 11, 17, 20, 22 in 35 ter dodatni Euro številki 4 in 8, je sporočil organizator igre na srečo Lotto24. Bogatejši je za 120 milijonov evrov – najvišji možni dobitek, ki ga je v tej igri na srečo možno zadeti od marca 2022.

"Navdušeni smo zanj in ponosni, da je še en igralec osvojil tako velik jackpot," je ob tem dejal Dorian Freudenreich, izvršni direktor Lotto24. "Takšne zmage so izjemni trenutki – tako za naše stranke kot za nas," je dodal.

V Sloveniji je bilo medtem nocoj v tej igri izžrebanih 15.365 dobitkov, piše na spletnih straneh Loterije Slovenija. Višina najvišjega dobitka ni navedena.