Izžreban Eurojackpot v vrednosti skoraj 40 milijonov evrov

V torkovem žrebanju je igralec iz Nemčije uganil vseh pet glavnih številk in dve dodatni. Prejel bo kar 39.496.021,60 evra.

Zmagovalne številke so bile 4, 5, 7, 48 in 50 ter dodatni 4 in 5, poroča Die Welt.

V začetku avgusta je medtem srečnež iz Severnega Porenja-Vestfalije v igri Eurojackpot zadel več kot 32 milijonov evrov, junija pa je igralec iz iste nemške zvezne dežele osvojil več kot 87 milijonov.