Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Izžreban Eurojackpot v vrednosti skoraj 40 milijonov evrov

Berlin, 26. 08. 2026 09.00 pred 29 minutami 1 min branja 7

Avtor:
M.S.
Eurojackpot

Nemčija ima novega milijonarja. Srečnež iz zvezne dežele Schleswig-Holstein je v igri Eurojackpot osvojil skoraj 40 milijonov evrov.

V torkovem žrebanju je igralec iz Nemčije uganil vseh pet glavnih številk in dve dodatni. Prejel bo kar 39.496.021,60 evra. 

Zmagovalne številke so bile 4, 5, 7, 48 in 50 ter dodatni 4 in 5, poroča Die Welt. 

V začetku avgusta je medtem srečnež iz Severnega Porenja-Vestfalije v igri Eurojackpot zadel več kot 32 milijonov evrov, junija pa je igralec iz iste nemške zvezne dežele osvojil več kot 87 milijonov. 

eurojackpot nemčija

V ZDA prvi dve smrtni žrtvi ošpic letos

Salmonela pri proizvajalcu jajc: okuženih več kot 300 oseb

24ur.com Eurojackpot: skoraj 100 milijonov evrov gre v Nemčijo
24ur.com Eurojackpot: 60 milijonov evrov gre v Slovenijo
Cekin.si Dobitnik Eurojackpota tik pred zdajci prevzel 37 milijonov evrov
24ur.com Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja
24ur.com Izžreban je bil Eurojackpot: 115 milijonov gre na Švedsko
24ur.com Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja
Cekin.si Preverite lističe Eurojackpota, nekdo je postal milijonar
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ALEX0000
26. 08. 2026 09.43
Davek itak gre za Ukrajino
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
26. 08. 2026 09.47
Nisi ti čisto diht.
Odgovori
0 0
rokololo
26. 08. 2026 09.39
Čestitke dobitniku iz Nemčije, če to bere.
Odgovori
+1
2 1
Watcherman
26. 08. 2026 09.42
Misliš,da te razume phahahaha?.
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
26. 08. 2026 09.33
Bo spet nateg kajne in kar polovica od tega bo šlo za davek kot pišete nekateri phahahaha?.
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
26. 08. 2026 09.36
Jackpot ni nateg, loto pa je.
Odgovori
+1
2 1
Watcherman
26. 08. 2026 09.41
In zakaj naj bi bil Loto nateg s tem,da je vse strogo varovano s pravili????.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907