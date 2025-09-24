Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Izžreban je bil Eurojackpot: Srečnež bogatejši za 120 milijonov

Berlin , 24. 09. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
10

Srečnež iz Nemčije se je zbudil precej bogatejši. Zadel je namreč kar 120 milijonov evrov. Številke so se mu nasmehnile v 76. krogu žrebanja igre na srečo Eurojackpot.

Katere številke so Nemcu prinesle bogastvo v vrednosti 120 milijonov evrov? To so bile 7, 18, 31, 32, 33 – 10, 11. To je sedmič v zgodovini Eurojackpota, da je nekdo osvojil največji možni znesek. Prav tako v Nemčijo odhaja še dobitek 5+1, ki je tokrat nanesel kar 21 milijonov evrov. Petkovo žrebanje tako prinaša novo priložnost za vse, ki si želijo postati milijonarji, a tokrat bo glavni dobitek nekoliko 'skromnejši', in sicer 10 milijonov evrov.

Eurojackpot
Eurojackpot FOTO: Shutterstock
eurojackpot dobitek
Naslednji članek

Po eksploziji prijete tri osebe, med njimi 13-letnik: zadržali so ga mimoidoči

SORODNI ČLANKI

Srečni milijonar prihaja iz Kranja, občina že prejela nakazilo

Tri mesece so ga čakali: 37 milijonov je v rokah srečnega dobitnika

Iskalna akcija tik pred zdajci uspešna: novi milijonar prišel po milijone

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
24. 09. 2025 09.06
-1
Napoved: Aktualna oblast je povzročila ogromno škode, ki je nočete videti ali priznati. Ker se zavedajo, da je njihove oblasti v oceh ljudstva konec, ustvarjajo sistem financnega kaosa, da za seboj pustijo bremena, ki jih bo naslednja vlada morala popravljati. Popravki bodo za prebivalstvo nevšečni, a nujna, da se sploh ohrani gospodarstvo in razvoj. Država je administrativno, pravno in financno v razsulu. Socialne države ni več oz. je usmerjena v uvoženo volivno telo za leve oblasti. Gospodarstvo je v razsulu, podjetja v rdečih številkah. Prodaja je upadla povsod in velika podjetja se lotevajo kadrovskega krčenja, ker ne zmorejo drugače. Zato je veliko zaposlitvenih oglasov, ki jih v resnici ne zasede nihče. Podjetja so prisiljena lagati, da bi se ohranila na trgu in uporabljajo zaposlitvene oglase za fiktivni prikaz širjenja in rasti. Naslednja vlada bo morala sprva popraviti norosti oblasti, ki se je s prevaro vsilila na oblast. Tisti, ki vas zdaj vodijo, dobro vedo, kaj to pomeni in pripravljajo teren, kjer vas bodo z lažmi in potvarjanjem informacij potiskali v proteste. Očitke, da so potisnili gospodarstvo v rdeče številke, z davki pa povzročili ogromne izgube za gospodarstvo bodo zanikali z znanimi frazami o političnih točkah in preusmerjanjem pozornosti. Shranite to napoved, opazujte kako se bo dogajalo. Danes mi lahko podarite negativno oceno, a ko bo čas, se spomnite tega komentarja. Država je slabo, prebivalstvo je finančno šibko, Slovenija se pa utaplja v lažnih statistikah in prikrivanju resnic, ker nihče ne upa reči "smo v hudo rdečih številkah". To velja za veliko večino podjetij. Leta norosti pridejo z resničnim davkom - davkom na naivnost volivcev, ki ste si dovolili, da se vas kupi z lažmi in obljubami! Ne predstavljate si kakšna škoda je povzročena, določena celo nepovratno (izgubljeni zunanji trgi za mnoga podjetja recimo).
ODGOVORI
0 1
slovenc59
24. 09. 2025 09.00
Jst sem se tudi zbudil.....
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
24. 09. 2025 08.56
+0
za dolgotrajno oskrbo dovolj
ODGOVORI
1 1
Oliguma
24. 09. 2025 08.55
+2
Eni jamrate..spet nemčija...glede na število prebivalstva.. je bilo v slo..že kar nekajkrat. in še bo..zato ne jamrat..
ODGOVORI
3 1
Rožice so zacvetele
24. 09. 2025 08.54
+3
Saj Nemčija ima tudi največje število prebivalcev, dobrih 83 mio.
ODGOVORI
3 0
Pajo_36
24. 09. 2025 08.51
-1
No, če bo dobil hitro izplačan, tako it na 15 evrov za liter pira na oktoberfest hahaha
ODGOVORI
0 1
hojladri123
24. 09. 2025 09.01
-2
pomoje da tud če nebi blo izplačila pa bi mel v žepu listek za 120 miljonov in bi imel željo it na otoberfest bi vzel tistga jurja kredita...
ODGOVORI
0 2
enaleteca
24. 09. 2025 08.49
+0
Spet Nemcija 🤔
ODGOVORI
1 1
marhi
24. 09. 2025 08.50
-1
Jap, spet Nemčija.
ODGOVORI
0 1
Razmisljajoc
24. 09. 2025 09.07
@marhi , ja spet Nemcija ali pa indija Koromandija , v cem je point ?>>>
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256