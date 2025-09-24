Izžreban je bil Eurojackpot: Srečnež bogatejši za 120 milijonov

Katere številke so Nemcu prinesle bogastvo v vrednosti 120 milijonov evrov? To so bile 7, 18, 31, 32, 33 – 10, 11. To je sedmič v zgodovini Eurojackpota, da je nekdo osvojil največji možni znesek. Prav tako v Nemčijo odhaja še dobitek 5+1, ki je tokrat nanesel kar 21 milijonov evrov. Petkovo žrebanje tako prinaša novo priložnost za vse, ki si želijo postati milijonarji, a tokrat bo glavni dobitek nekoliko 'skromnejši', in sicer 10 milijonov evrov.