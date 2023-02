'Ja, služil sem Wagnerju. A nihče se ne rodi pameten'

Pred dobrima dvema tednoma so na rusko-norveški meji prijeli Andreja Medvedjeva, nekdanjega Wagnerjevega plačanca, ki se je na ruski strani boril tudi v vojni v Ukrajini. Od takrat je o svoji izkušnji že nekajkrat spregovoril z mediji, v tokratnem pogovoru pa dejal, da mu je za njegovo vpletenost v vojni žal. Dodal je, da si o tem delu svojega življenja želi govoriti predvsem zato, da se bo kaznovalo krivce in zadostilo pravici, intervju povzema Sky News.

"Mnogi me imajo za kriminalca in morilca. Znova bi se rad opravičil. Ne vem, kakšen bo vaš odziv, ampak res mi je žal," je 26-letnik povedal za Reuters. Izpostavil je, da v resnici ni oseba, za katero se je predstavljal. "Rad bi razložil, da nisem tak, kot si me predstavljate. Ja, služil sem Wagnerju. So odločitve, ki jih obžalujemo, a nihče se ne rodi pameten," je opravičeval svoje odločitve.

Opisal je tudi svoj pobeg iz Rusije. Kot je povedal, se je med tem moral izogibati policijskim psom na meji in žičnatim ograjam. Med prečkanjem meje visoko na severu je zaslišal tudi, da je mejna policija za njim izstrelila več strelov.

Ob prihodu čez mejo je Norveško zaprosil za azil, tam pa mu je državna kriminalistična policija, ki je zadolžena za preiskovanje vojnih zločinov, podelila status priče. Od prihoda v državo baltskega polotoka je minilo 16 dni, v tem času so organi pregona začeli z zaslišanjem Medvedjeva.

Na zaslišanju povedal, kako je pristal pri plačancih