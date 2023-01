Jacinda Ardern: politična zvezda v tujini, a s težavami doma

42-letna Jacinda Ardern je na srečanju članov svoje laburistične stranke pojasnila, da si je med počitnicami vzela čas za razmislek o svoji prihodnosti, in sicer v upanju, da bi našla energijo za nadaljnje opravljanje funkcije. "A na žalost je nisem in Novi Zelandiji bi delala medvedjo uslugo, če bi nadaljevala," je poudarila.

Ardernova je na premierski stolček sedla leta 2017 pri 37 letih, kar jo uvršča med najmlajše svetovne voditelje. Leta 2020 je svojo laburistično stranko popeljala do druge prepričljive zmage na volitvah, pri čemer je izkoristila odločen odziv vlade na pandemijo covida-19. Nova Zelandija je vodila strogo politiko do covida, zapečatila je meje, ločila družine in za skoraj dve leti tujcem onemogočila vstop v državo.

Njen naslednik ni znan, po besedah Edwardsa pa se kot potencialna kandidata omenjata minister za policijo in izobraževanje Chris Hipkins in ministrica za pravosodje Kiri Allan. Naslednje volitve v državi se bodo sicer odvile 14. oktobra letos.

Premierka si je v času vodenja države pridobila sloves pionirke in velike zagovornice enakosti spolov in pravic žensk. Ko je leta 2018 naznanila svojo nosečnost, je poudarila, da lahko ženske uspešno usklajujejo delo in materinstvo. "Nisem prva ženska, ki opravlja več nalog, nisem prva, ki dela in ima otroka," je dejala. Svojega takrat trimesečnega dojenčka je med drugim pripeljala na zasedanje Generalne skupščine ZN.

Ob napovedi odstopa so ji na družbenih omrežjih številni izrazili podporo. Avstralski premier Anthony Albanese je na Twitterju pohvalil Ardernovo in dejal, da je svetu pokazala, kako voditi državo z intelektom in močjo. Dodal je, da je njegova velika prijateljica.

Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je poudarila, da je Ardernova za njo in za mnoge druge vir navdiha. Kanadski premier Justin Trudeau pa je delil njuno skupno fotografijo in se ji zahvalil za prijateljstvo ter empatično, močno in stabilno vodenje v zadnjih letih.

"Razlika, ki ste jo naredili, je neizmerna," je zaključil.