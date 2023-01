'Jacinda je nesebična oseba in kar koli bo delala, bo v javnem interesu'

Jacindi Ardern se po odstopu odpirajo vse vrste poklicnih možnosti. Politično kariero je začela kot raziskovalka v uradu nekdanje predsednice vlade Helen Clark, preizkusila se je kot politična svetovalka v Londonu ter kot predsednica Mednarodne skupnosti socialistične mladine. Ardernova ima 15 let izkušenj kot zakonodajalka ter pet let in pol kot voditeljica države, torej skoraj ni dvoma, da jo čaka uspešna kariera tudi v bodoče.

Ko je Jacinda Ardern naznanila, da odstopa s položaja novozelandske premierke, so se sprožila ugibanja o tem, kaj bi lahko delala v bodoče. Ko bo namreč končala svojo voditeljsko funkcijo, bo stara le 42 let, zato ji napovedujejo vse vrste poklicnih možnosti. Stephen Hoadley, docent za politiko in mednarodne odnose na univerzi v Aucklandu, je dejal, da si glede na njeno energijo in sposobnosti ne more predstavljati, da bi Ardernova dolgoročno ostala doma. Ardernova je namreč dejala, da zapušča službo, ker nima več "energije in moči", pojasnila pa je tudi, da za zdaj nima načrtov za prihodnost, razen da bo več časa preživela z zaročencem in štiriletno hčerko.

icon-expand Jacinda Ardern FOTO: AP

"Moram priznati, da sem prvič po dolgem času dobro spala," je povedala Ardernova in dodala, da ob odstopu čuti žalost, ampak tudi olajšanje. "Ima potencial in sposobnost, da lahko naredi veliko stvari," je dejal Hoadley. "Dajte ji nekaj tednov, da se spočije in napolni rezervoar. Vendar si mislim, da bo do konca tega leta začela s povsem novo kariero." Hoadley je ob tem spomnil na poklicno pot premierke Helen Clark, ki je po koncu mandata postala vodilna administratorka v Združenih narodih in vodja razvojnega programa.

"Jacindo bi lahko izkoristile številne organizacije Združenih narodov, najsi bodo to dobrodelne, filantropske ali druge organizacije," je poudaril Hoadley. "Možnosti je veliko, res veliko, in njena prepoznavnost je tako velika, da mislim, da lahko izbira." Minister za podnebne spremembe James Shaw, ki je Ardernovo prvič srečal okoli leta 2007 in je ostal njen prijatelj, je dejal, da je bil šokiran, vendar tudi ne povsem presenečen, ko mu je Ardernova sporočila, da namerava odstopiti. "To je bilo res intenzivnih pet let," je dejal Shaw. Ardernova je po njegovih besedah, poleg natrpanega zakonodajnega programa, morala voditi državo skozi vrsto kriz, vključno z množičnim streljanjem v dveh mošejah v Christchurchu, v katerem je umrlo 51 ljudi, izbruhom vulkana, ki je terjal 22 življenj, in pandemijo covida-19. Skozi vse krize se je uspešno prebila.

icon-expand Jacinda Ardern in Laburistična stranka-2 FOTO: AP