'Jacinda se je ves čas srečevala z gnusnimi grožnjami'

Jacinda Ardern in Chris Hipkins

Premierka Jacinda Ardern, ki se je pred leti na stolček zavihtela kot najmlajša ženska, se je večino časa vodenja novozelandske vlade soočala z grožnjami. V četrtkovi izstopni izjavi je sicer kot razlog navedla izgorelost.

Njen naslednik Chris Hipkins je sporočila, ki jih je prejemala Ardernova, označil za 'gnusne grožnje' ter se zavezal, da bo svojo družino pred njimi karseda dobro zaščitil, piše BBC.

Grožnje s smrtjo prek spleta in pisem

Ardernovi naj bi grozili tudi s smrtjo. Grožnje je prejemala prek vseh informacijskih kanalov, tudi prek družbenih omrežij, kjer je nek moški objavljal posnetke, v katerih je premierki dejal, da "jo ima pravico ustreliti zaradi izdaje". Vsebina posnetkov je postajala vse bolj nasilna.

Ena izmed raziskav glede odnosa do novozelandske premierke je pokazala, da so se grožnje v treh letih potrojile, lokalni mediji pa so junija ob izidu izsledkov poročali, da je vsaj osem izmed teh pristalo na sodišču. Med njimi tudi primer prej omenjenega moškega.

Januarja 2022 je več prebivalcev na svoje naslove prejelo ročno napisana pisma, v katerih je pošiljatelj zatrjeval, da je treba Ardernovo 'izkoreniniti'. Nekdanji delavec varnostno-obveščevalne službe Paul Buchanan je takrat dejal, da premierka potrebuje več stalne varnosti kot kateri koli novozelandski premier.

'Odgovorna novozelandska manjšina'

Naslednik Jacinde Ardern meni, da je za stalno verbalno in psihično zlorabljanje premierke odgovorna manjšina kivijev, saj da po njihovem mnenju ne predstavlja dobro države. Skupnost predstavlja osem odstotkov novozelandskega prebivalstva.