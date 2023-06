Jacindi Ardern častni naziv dame

Ardernova, ki je januarja odstopila s položaja premierke, je prejela drugo najvišje častno priznanje, pred njim je le še t. i. red Nove Zelandije. Kot je odločitev utemeljil njen naslednik na premierskem položaju Chris Hipkins, si ga je prislužila za svoje služenje v času nekaj izmed največjih izzivov, s katerimi se je Nova Zelandija soočila v moderni dobi.

Pri tem je izpostavil njen odziv na teroristični napad v Christchurchu leta 2019, v katerem je bilo ubitih 51 ljudi in po katerem je Ardernova v roku meseca dni prepovedala večino polavtomatskega orožja in jurišnih pušk.

Podobno je pohvalil ukrepe, ki jih je uvedla za zajezitev širjenja novega koronavirusa, zahvaljujoč katerim je država zabeležila eno najmanjših števil smrti zaradi covida-19.

Ardernova, ki je v preteklosti izrazila mnenje, da bo država nekega dne postala republika, je bila glede sprejema naziva v dvomih. "Toliko stvari, skozi katere smo šli kot narod v zadnjih petih letih, se je dotikalo vseh nas, ne le enega posameznika," je sporočila.

A obenem je dodala, da je to slišala že od številnih Novozelandcev, ki jih je v preteklih letih sama spodbujala, naj sprejmejo naziv. Zato je to zanjo način, da se zahvali – družini, kolegom, vsem ljudem, ki so jo podpirali pri opravljanju premierske vloge, je dejala.