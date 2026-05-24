Tujina

Jadralna padalka nad Alpami trčila s Cessno

Dunaj, 24. 05. 2026 14.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Jadralni padalec

Iz Avstrije poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem naposled ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju ji je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala.

Srečanje izkušene 44-letne jadralne padalke s Cessno v zraku bi se v soboto lahko hitro končalo tragično, a dogodek se je na srečo končal brez večjih posledic. Kronen Zeitung piše, da se je 44-letnica iz Zgornje Avstrije v soboto popoldne z jadralnim padalom spustila z gore Schmittenhöhe.

Njen cilj je bil Piesendorf, a je med spustom naletela na oviro v obliki manjšega letala. Med izvajanjem manjšega manevra nad planinsko kočo Pinzgauer Hütte je izkušena jadralna padalka trčila v Cessno, ki jo je pilotiral pilot s Tirolske.

28-letnik, ki je bil na slikovitem poletu nad Alpami, je povedal, da se jadralnemu padalu ni mogel izogniti.

Propeler letala je tako ob trčenju močno poškodoval glavno jadralno padalo, zato je morala padalka uporabiti rezervno, zasilno padalo, s pomočjo katerega se je nato varno spustila proti tlom in pristala na gozdni cesti. Tudi pilot je uspel po trčenju varno pristati na letališču Zell am See.

Nihče od udeleženih v nenavadnem incidentu v trčenju ni bil poškodovan. Tudi reševalci so dejali, da sta imela pilot in padalka izjemno srečo, Kronen Zeitung pa je dejstvo, da je 44-letnica preživela trčenje z letalom, označil kar za "čudežno".

jadralno padalo letalo cessna trčenje avstrija

