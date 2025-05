Jadralni padalec brez kisika preživel let z višine 8600 metrov

"Ravnokar sem kupil rabljen pas za jadralno padalstvo in ga želel preizkusiti. Zato sem izvajal tresenje padala na tleh. Čez nekaj časa se je veter nenadoma okrepil in me dvignil v zrak. Poskušal sem čim prej pristati, a mi ni uspelo," je dejal Peng.

Strokovnjaki so povedali, da je Peng naletel na redek in nevaren pojav, znan kot "sesanje oblakov" – stanje, pri katerem močni konvektivni vzgonski tokovi nosijo jadralne padalce na ekstremne višine. Strokovnjaki so pojasnili, da lahko temperature v takšnih oblakih padejo na minus 40 stopinj Celzija, raven kisika pa je zelo nizka.

Brez kisikove maske in z izpostavljenim obrazom je Peng prenašal ledene razmere, saj so se mu na obrazu, telesu in opremi tvorili ledeni kristali. Njegove rokavice niso bile popolnoma zadrgnjene, zaradi česar so mu roke otrpnile in bile skoraj zmrznjene. Kljub temu mu je uspelo upravljati jadralno padalo s kompasom in radijsko komunikacijo s soigralci.

"Takoj ko sem prišel iz oblakov, sem bil zelo navdušen, ker sem preživel. Najstrašnejši trenutek je bil, ko sem se poskušal izvleči iz spirale in mi ni uspelo in ko se je kupola strmoglavila. Še vedno je strašljivo pomisliti na to. Nisem prepričan o prihodnosti, ampak zaenkrat zagotovo nekaj časa ne bom letel," je dejal Peng.

Združenje za letalski šport province Gansu je v sredo izdalo poročilo, v katerem je zapisano, da tresenje padala na tleh ne zahteva predhodne odobritve in da je bila Pengova izkušnja v celoti nepredvidena nesreča. Vendar je Peng vseeno prejel šestmesečno prepoved letenja, saj lokacija leta in zračni prostor nista bila vnaprej odobrena.