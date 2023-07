Jadransko morje ne prinaša osvežitve: temperature se bližajo 30 stopinjam

Najhladnejše je bilo davi morje ob Hvaru, Komiži in Šibeniku s 25 stopinjami.

Najtoplejše je Malo jezero na Mljetu, kjer je imela voda zjutraj 29,3 stopinje. Na Rabu, v Rovinju in Splitu so morske merilne postaje pokazale 27 stopinj, v Dubrovniku 26,5, v Zadru pa 26,6 stopinje.

V Pulju je imelo morje že ob 8. uri zjutraj 29 stopinj Celzija, na Krku in v Crikvenici pa 28, kažejo podatki hrvaškega hidrometeorološkega zavoda.

Kot piše časnik Jutarnji list, so na Hrvaškem rekordno temperaturo morja zabeležili 30. julija 2015, ko je imela voda v Malem jezeru na Mljetu 31,1 stopinje.

Dnevne temperature na Hrvaškem se bodo danes v notranjosti države gibale med 30 in 35 stopinjami, na Jadranu ter v notranjosti Istre in Dalmacije pa celo do 39 stopinj. V sredo naj bi se nekoliko ohladilo, najvišje dnevne temperature bodo po napovedih meteorologov dosegle 36 stopinj.