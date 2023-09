Jadrnica s kokainom pripeljala do 70-letnega srbskega kriminalca

Januarja leta 2022 je beograjski oddelek srbske kriminalistične policije sprožil preiskavo enega izmed mamilarskih kartel, ki naj bi bil močno povezan s tihotapljenjem mamil iz Južne Amerike. Ker gre za zelo razvejano kriminalno združbo, se je raziskava razširila tudi na druge evropske organe (tudi slovenske), vse skupaj je vodil Eurpol. Sedaj je posebni delovni skupini Balkanski kartel uspel preboj. Kot smo že poročali, so v španskih vodah Atlantskega oceana naleteli na jadrnico, polno kokaina in gotovine.

Skoraj tri tone belega prahu so natehtali na plovilu, ki sta ga proti Evropi vozila Čeh in Ukrajinec. Droga je bila zapakirana v več zavojčkov, ki so se skrivali v športnih torbah.

A sedaj se je izkazalo, da jih je zaseg vodil tudi do idejnega vodja kartela, 70-letnega Srba. Po poročanju srbskih medijev naj bi šlo za Slobodana Kostovskega , za katerim je bila razpisana rdeča Interpolova tiralica. Razpisala jo je Brazilija po tem, ko je leta 2018 pobegnil iz zapora, kjer bi moral odsedeti 19 let zaradi tihotapljenja kokaina.

Neuradno naj bi Kostovski od pobega prebival v Beogradu, državo pa zapuščal s ponarejenim potnim listom. Srbski kriminalisti in preiskovalci so ga povezali tudi s skupino Željka Maksimovića Make, ki so jo med drugim obtožili umora pomočnika načelnika oddelka za javnost srbskega notranjega ministrstva generalmajorja Boška Buhe. Umor se je zgodil 10. junija leta 2022 pred hotelom Jugoslavija. Maksimovića so na prvostopenjskem sodišču oprostili, prav tako tudi pet soobtoženih.

Prav tako naj bi bil Kostovski bil dober prijatelj Željka Ražnatovića Arkana in še nekaterih ljudi iz njegovega kroga kot je Milan Đorđević Bonbona. Pred štiridesetimi leti naj bi pod imenom Pink Panterji skupaj ropali banke.