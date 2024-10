Jadrolinija razjezila sindikat pomorščakov: 'Ne moreš bežati od dejstev'

Hrvaški sindikat pomorščakov je sporočil, da v celoti podpira ugotovitve, zapisane v osnutku končnega poročila preiskave tragedije, ki tiče pomorske nesreče ladje Lastovo. Jadrolinija pa medtem, da osnutek preiskave vse hrvaške ladjarje in sistem hrvaškega ladijskega registra. Kar je razjezilo sindikat: "Ni osnutek poročila tisti, ki je celoten sistem pripeljal v težave, temveč vodstvo Jadrolinije s svojo ignoranco in neupoštevanjem opozoril."

OGLAS

"Menimo, da je bilo poročilo napisano strokovno, z očitnim razumevanjem materije in dogajanja," so po osnutku poročila preiskave dejali v hrvaškem sindikatu pomorščakov. Menijo, da so preiskovalci pokazali tudi veliko mero poguma, njihove besede poroča portal Morski.hr. Hrvaški nacionalni ladjar Jadrolinija je namreč osnutek preiskave tragedije na trajektu Lastovo, v kateri so umrle tri osebe, dejal, da so nekateri hrvaški organi resno podvomili v verodostojnost dokumentacije. Meni, da bi lahko osnutek ogrozil in otežil poslovanje vseh hrvaških ladjarjev na mednarodnem ladijskem trgu.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell











Usodna je bila uvozna klančina. icon-picture-layer-2 1 / 7

"Ali to pomeni, da bo standarde določalo vodstvo Jadrolinije in ne ministrstvo za morje? Ni osnutek poročila tisti, ki je celoten sistem pripeljal v težave, temveč vodstvo Jadrolinije s svojo ignoranco in neupoštevanjem opozoril," so prepričani pomorščaki, ki poudarjajo, da dejstvom ne morejo ubežati. In kaj torej je dejstvo? "Predsednik uprave je odgovorna oseba za zagotavljanje izvajanja in vzdrževanja sistema upravljanja varnosti. Odgovoren je tudi, da sistem upravljanja varnosti ne predpisuje podrobnejših postopkov za upravljanje klančine in da se posadka ne drži postopkov, ki niso predpisani, temveč da jih izvaja po lastni presoji," menijo v sindikatu.