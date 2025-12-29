Vodilnih v Jadroliniji zaradi tragedije ne bodo preganjali

Omenjeno tožilstvo meni, da "ni utemeljenega suma", da dejanja Davida Sopte, Ane Klarić, Ognjena Koludrovića in Anteja Kostovića predstavljajo obliko kaznivega dejanja, ne pa zgolj prekrška.

Jadrolinija ima v floti 39 trajektov in 14 katamaranov FOTO: AP

Generalni sekretar hrvaškega sindikata pomorščakov Neven Melvan je potrdil, da je tožilstvo zavrglo njihovo kazensko ovadbo proti nekdanjemu generalnemu direktorju Jadrolinije Sopti, glavni kadrovnici, vodji službe za upravljanje pomorskih kadrov in vodji službe za pomorsko varnost v podjetju, poroča Net.hr. Melvan je odločitev ocenil kot "žalostno, a pričakovano". "Žalostno je, da se danes pomorščake obtožuje kaznivega dejanja, vodilne osebe v podjetju pa prekrška," je dejal Melvan.

Tožilstvo okrivilo mornarje

Okrožno državno tožilstvo na Reki je namreč septembra vložilo obtožnico zoper tri mornarje trajekta Jadrolinije, ki jim zdaj grozi do osem let zapora. V obtožnici kapitanu, prvemu častniku in vodji palube očitajo kaznivo dejanje zoper javno varnost, zaradi katerega so avgusta 2024 na Malem Lošinju umrli trije zaposleni na ladji - krmar trajekta, glavni strojnik in še en mornar. Usoden je bil padcec 10-tonske vkrcavalne klančine trajekta Lastovo, ki se je zrušila, ko je bil trajekt privezan ob pomolu, člani posadke pa so pod njo pregledovali tesnilo.

Kot piše v obtožnici, vodja palube ni izdal ukaza krmarju, naj klančino zavaruje s klini, prvi častnik pa ni nadzoroval dejanj na palubi, čeprav je to njegova dolžnost. Poveljnik je medtem izklopil hidravlični sistem, čeprav klančina ni bila zavarovana. Pod padlo klančino je bil poleg umrle trojice tudi obtoženi prvi častnik, a je tragedijo preživel z zlomom rame in medenice.

Sindikat poskušal z lastno ovadbo

Hrvaški sindikat pomorščakov, ki se ne strinja z obtoževanjem mornarjev, ne pa vodilnih v Jadroliniji, je nato vložil lastno kazensko ovadbo proti štirim posameznikom v podjetju, češ da niso upoštevali predpisov in tehničnih pravil o zaščitnih ukrepih, namenjenih vzpostavitvi, vzdrževanju in izvajanju sistema upravljanja varnosti, kar je privedlo do hude pomorske nesreče na ladji Lastovo. V kazenski ovadbi sindikata je očitano, da te pristojne osebe niso obvestile odgovornih oseb v upravnem odboru o njihovih dolžnostih.

Klančina enega izmed trajektov Jadrolinije FOTO: AP

Tožilstvo pa se medtemn sklicuje na poročilo Agencije za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu, ki navaja, da je bila pomorska nesreča posledica več dejavnikov, ki so privedli do tragičnega dogodka.