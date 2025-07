Jadrolinijin trajekt v Splitu trčil v dve ladji, ena je potonila

Zaradi hudega neurja, ki je divjalo v Splitu, so težave tudi na morju. Jadrolinijin trajekt, ki pluje na relaciji Split–Hvar, je trčil v katamaran in večjo turistično ladjo, ki je potonila. Iz Jadrolinije so sporočili, da sta bili zaradi hitrega odziva kapitana in posadke trajekta v zelo kratkem času spuščeni obe sidri, s čimer so preprečili večjo škodo in posledice v splitskem pristanišču. V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan.