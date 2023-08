Policija v avtu našla jagenjčka, ki ga je Nemec iz Hrvaške peljal v Berlin

Avstrijske policiste v Salzburgu so občani obvestili, da se iz avtomobila v eni od mestnih ulic sliši mladega jagenjčka. Policisti so na kraju ugotovili, da so lastniki živali iz škatle izdelali jasli in živali postlali seno.

Ob intervenciji so policisti ugotovili, da se lastnik nahaja v bližnjem gledališču, 'varstvo' jagenjčka pa je prepustil natakarici iz sosednjega lokala. Kot sedaj poroča hrvaški Dnevnik, je Nemec jagenjčka dobil na Hrvaškem, kjer ovca svojega mladiča ni sprejela. Po obisku Salzburga je Nemec zanj želel skrbeti na svoji kmetiji. Ker pri prevozu ni upošteval predpisov o prevozu živali in karanteni, so jagenjčka Chilija predali organizaciji za zaščito živali. Opravil bo veterinarske preglede in štiritedensko karanteno. O nenavadnem primeru so obvestili vse pristojne organe, a 49-letnik bo po koncu karantene jagenjčka najverjetneje lahko odpeljal v Berlin.