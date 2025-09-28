Svetli način
Tujina

Jaguar Land Rover močno prizadeli hekerji, pomagala jim bo država

London, 28. 09. 2025 13.59 | Posodobljeno pred 51 minutami

Britanska vlada bo zagotovila jamstvo za posojilo v vrednosti 1,5 milijarde funtov (1,72 milijarde evrov) proizvajalcu avtomobilov Jaguar Land Rover, ki ima velike težave po kibernetskem napadu. Kot je danes dejal minister za trgovino Peter Kyle, bodo tako podprli dobavno verigo in zaščitili delovna mesta.

Družba je 2. septembra sporočila, da so jih napadli hekerji, zaradi česar so morali ustaviti proizvodnjo v svojih tovarnah v Združenem kraljestvu. Potrdili so, da ima napad znaten vpliv nanje in tudi na širšo dobavno verigo v avtomobilski industriji. Šele v četrtek jim je uspel delni ponovni zagon sistemov, vendar bo proizvodnja stala še najmanj do 1. oktobra.

"Ta kibernetski napad ni bil le napad na slovito britansko blagovno znamko, temveč tudi na naš vodilni avtomobilski sektor na svetu ter moške in ženske, katerih preživetje je odvisno od njega," je dejal minister Peter Kyle.

Vlada bo zato največjega britanskega proizvajalca avtomobilov podprla z jamstvom za posojilo, ki bo po njegovih navedbah "pomagalo podpreti dobavno verigo in zaščititi kvalificirana delovna mesta v West Midlandsu, Merseysideu in po vsej Veliki Britaniji".

Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover FOTO: Shutterstock

Ta poteza ne pomeni, da bodo denar posodili neposredno podjetju, ki je v lasti indijske družbe Tata Motors, pač pa bo vlada zagotovila garancijo za posojilo komercialne banke, ki se bo odplačevalo v petih letih.

Iz družbe so sicer sporočili, da jim je delni ponovni zagon sistemov pomagal odpraviti zaostanke pri plačilih dobaviteljem. Sindikati so pred tem opozorili, da nekaterim manjšim dobaviteljem zaradi motenj grozi propad.

velika britanija jaguar land rover
KOMENTARJI (2)

MC King
28. 09. 2025 14.58
Tem kekcem ne morejo pomagati niti marsovci.
TamauPaTapriden
28. 09. 2025 14.50
Prizadelo jih je obupno oglaševanje, zdaj jih pa država ven vleče
