Jaguar Land Rover močno prizadeli hekerji, pomagala jim bo država

Družba je 2. septembra sporočila, da so jih napadli hekerji, zaradi česar so morali ustaviti proizvodnjo v svojih tovarnah v Združenem kraljestvu. Potrdili so, da ima napad znaten vpliv nanje in tudi na širšo dobavno verigo v avtomobilski industriji. Šele v četrtek jim je uspel delni ponovni zagon sistemov, vendar bo proizvodnja stala še najmanj do 1. oktobra.
"Ta kibernetski napad ni bil le napad na slovito britansko blagovno znamko, temveč tudi na naš vodilni avtomobilski sektor na svetu ter moške in ženske, katerih preživetje je odvisno od njega," je dejal minister Peter Kyle.
Vlada bo zato največjega britanskega proizvajalca avtomobilov podprla z jamstvom za posojilo, ki bo po njegovih navedbah "pomagalo podpreti dobavno verigo in zaščititi kvalificirana delovna mesta v West Midlandsu, Merseysideu in po vsej Veliki Britaniji".
Ta poteza ne pomeni, da bodo denar posodili neposredno podjetju, ki je v lasti indijske družbe Tata Motors, pač pa bo vlada zagotovila garancijo za posojilo komercialne banke, ki se bo odplačevalo v petih letih.
Iz družbe so sicer sporočili, da jim je delni ponovni zagon sistemov pomagal odpraviti zaostanke pri plačilih dobaviteljem. Sindikati so pred tem opozorili, da nekaterim manjšim dobaviteljem zaradi motenj grozi propad.
