Tujina

Jahta A še vedno v Tržaškem zalivu, Italijani zapravili že 30 milijonov

Trst, 28. 12. 2025 14.49 pred 45 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.S.
Jahta A

Futuristična jadrnica Jahta A, ki so jo italijanske oblasti po ruski invaziji na Ukrajino zaplenile ruskemu milijarderju Andreju Melničenku, je v Tržaškem zalivu zasidrana že več kot tri leta. Italija za to plačuje visoko ceno, za njeno vzdrževanje je šlo že vrtoglavih 30 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, poročajo italijanski mediji.

Natanko 15 dni po ruskem napadu na Ukrajino (11. marca 2022) so italijanske oblasti zaplenile eno najbolj ekstravagantnih mega jaht v lasti ruskega oligarha Andreja Melničenka.

Jahta A, katere vrednost je ocenjena na približno 530 milijonov evrov, je že več kot tri leta zasidrana v Tržaškem zalivu, kar pa Italijo drago stane.

Kot poroča tržaški časnik Il Piccolo, so italijanske oblasti za vzdrževanje luksuznega plovila odštele že 30 milijonov evrov.

Melničenko sicer zanika lastništvo jahte, ki jo je zasnoval oblikovalec Philippe Starck. Trdi namreč, da je plovilo v lasti sklada z neodvisnim skrbnikom. Vendar pa po mnenju Rima in Bruslja zapletena lastniška struktura vodi nazaj do Melničenka in njegove družine.

Jahta A.
Jahta A.
FOTO: AP

Formalno jahta pripada podjetju Valla Yachts, ki je registrirano na Bermudih. Omenjeno podjetje pa je vso svoje premoženje preneslo na sklad, ki ga upravlja švicarski skrbnik. Upravičenka sklada pa je Melničenkova žena Aleksandra, na katero je oligarh predhodno prenesel obsežen paket delnic.

Melničenko se je sicer s pritožbo obrnil na Sodišče Evropske unije, a je to zahtevo za odstranitev sankcij zoper njega zavrnilo. Valla Yachts je kasneje vložilo novo pritožbo, evropsko sodišče pa naj bi svojo odločitev sporočilo v prvih mesecih prihodnjega leta.

Italija je sicer napovedala, da namerava po koncu vojne v Ukrajini zahtevati povračilo vseh stroškov, ki so nastali z vzdrževanjem jahte in privezom.

Deaktivacija 472-kilogramske bombe v Beogradu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jezna lepookica
28. 12. 2025 15.34
Vrnite jo lastniku pa ne bo teh težav, kradljivci.
Odgovori
0 0
aco scer
28. 12. 2025 15.28
A niso nekaj podobnega delali nacisti za časa 2.sv.v? Kar tako gredo pa zaplenijo neko lastnino človeku določene narodnosti..vsi taki, ki so to počeli, naj lepo plačajo odškodnino, ker to ni upravičeno. Ajde ok, da nekje delaš mutne posle, pa ti v tisti državi potem zaplenijo neko premoženje ob dokazu, da si pač počel tam take stvari, vse ostalo pa je čsito otročje..bom, ker se men tak zdi in ker je tam nekje nekdo rekel, da naj tko delamo..mal več integritete pokazat tej Ursuli pa amerom kot to lepo dela Srbija, Madžarska,..naj narod odloči kaj in kako, vodilni bi naj te tega in njegovo voljo predstavljali, obnašajo se pa kot avtokrati.
Odgovori
+2
2 0
Etienko
28. 12. 2025 15.28
Italija je sicer napovedala, da namerava po koncu vojne v Ukrajini zahtevati povračilo vseh stroškov, ki so nastali z vzdrževanjem jahte in privezom. Idiotizem 1. klase!
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
28. 12. 2025 15.24
Najgrša ladja, ki je kdaj plavala po morju ...
Odgovori
-3
1 4
jugatneme
28. 12. 2025 15.17
Bilo bi ceneje, če bi jo takoj potopili....bi vsaj imeli umetni greben....
Odgovori
+0
2 2
4krogci
28. 12. 2025 15.20
umetn greben in jambor sred zaliva iz vode? dej bodi resen! Naslednje poletje bo ta barkaca plula po sredozemlju z lastnikom na krovu, njegovo zeno in par ljubicami....pa se z odskodnino v zepu bodo bli.
Odgovori
+1
2 1
jugatneme
28. 12. 2025 15.26
...pa ja kdo zmore še kako žago - so ravno imeli neke pile v akciji v Ferramenti...
Odgovori
0 0
Sandokkan
28. 12. 2025 15.32
:) Italija ima več kot 900 otokov!!
Odgovori
0 0
Crazy_Horse
28. 12. 2025 15.04
Italija je sicer napovedala, da namerava po koncu vojne v Ukrajini zahtevati povračilo vseh stroškov, ki so nastali z vzdrževanjem jahte in privezom. od koga bodo zahteval še odškodnino bodo moral plačat
Odgovori
+6
8 2
asdfghjklč
28. 12. 2025 15.25
od lastnika bodo terjali, če ne, bo pa milijone, ki je zapravil za ladjo, vrgel v luft ... no, saj to za ruske lopove ni nič.
Odgovori
-1
0 1
bb5a
28. 12. 2025 14.57
Kako so pa porabil 30 M €, če je ladja zasidrana? če majo 10 ljudi najetih, da jo po 8 ur na dan drgne in polira, bi težko porabil 3 milijone €? kaj pa delajo s preostalimi 27 m €?
Odgovori
-2
2 4
4krogci
28. 12. 2025 15.03
na barki zivotari posadka, katero je treba hranit in plačat po veljavni tarifi....barka je stalno vzgana, saj more vzrzevat vse zadeve, da se ne zacne nabirat plesen, zatekat voda,... pa tudi privez si morejo italjani zdej sami sebi plačvat za zasidrano barko....res so geniji hahahhaha
Odgovori
+5
6 1
Justice4all
28. 12. 2025 15.19
Letni stroški vzdrževanja plovila nanesejo vsaj 10% vrednosti novega plovila...Tako pač je...
Odgovori
+1
1 0
Ice_Cat
28. 12. 2025 14.56
Prej bi razmisljal makaronarji...ne zdaj jokat k morte peneze zalagat
Odgovori
+2
3 1
4krogci
28. 12. 2025 15.04
Tocno tko! Zakaj slepo sledit neki politicni tvorbi??!! Poglejmo na HR naprimer...oni so sredi zime cudezno spregledal izplovbo par jaht ki so v lasti rusov.....organiziru vse skupi pa ukrajinc, ki je imel barko tam zravn in ni mogu do nje hahahah
Odgovori
+3
3 0
