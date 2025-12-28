Jahta A še vedno v Tržaškem zalivu, Italijani zapravili že 30 milijonov

Natanko 15 dni po ruskem napadu na Ukrajino (11. marca 2022) so italijanske oblasti zaplenile eno najbolj ekstravagantnih mega jaht v lasti ruskega oligarha Andreja Melničenka.
Jahta A, katere vrednost je ocenjena na približno 530 milijonov evrov, je že več kot tri leta zasidrana v Tržaškem zalivu, kar pa Italijo drago stane.
Kot poroča tržaški časnik Il Piccolo, so italijanske oblasti za vzdrževanje luksuznega plovila odštele že 30 milijonov evrov.
Melničenko sicer zanika lastništvo jahte, ki jo je zasnoval oblikovalec Philippe Starck. Trdi namreč, da je plovilo v lasti sklada z neodvisnim skrbnikom. Vendar pa po mnenju Rima in Bruslja zapletena lastniška struktura vodi nazaj do Melničenka in njegove družine.
Formalno jahta pripada podjetju Valla Yachts, ki je registrirano na Bermudih. Omenjeno podjetje pa je vso svoje premoženje preneslo na sklad, ki ga upravlja švicarski skrbnik. Upravičenka sklada pa je Melničenkova žena Aleksandra, na katero je oligarh predhodno prenesel obsežen paket delnic.
Melničenko se je sicer s pritožbo obrnil na Sodišče Evropske unije, a je to zahtevo za odstranitev sankcij zoper njega zavrnilo. Valla Yachts je kasneje vložilo novo pritožbo, evropsko sodišče pa naj bi svojo odločitev sporočilo v prvih mesecih prihodnjega leta.
Italija je sicer napovedala, da namerava po koncu vojne v Ukrajini zahtevati povračilo vseh stroškov, ki so nastali z vzdrževanjem jahte in privezom.
