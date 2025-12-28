Jahta A še vedno v Tržaškem zalivu, Italijani zapravili že 30 milijonov

Natanko 15 dni po ruskem napadu na Ukrajino (11. marca 2022) so italijanske oblasti zaplenile eno najbolj ekstravagantnih mega jaht v lasti ruskega oligarha Andreja Melničenka.

Jahta A, katere vrednost je ocenjena na približno 530 milijonov evrov, je že več kot tri leta zasidrana v Tržaškem zalivu, kar pa Italijo drago stane.

Kot poroča tržaški časnik Il Piccolo, so italijanske oblasti za vzdrževanje luksuznega plovila odštele že 30 milijonov evrov.

Melničenko sicer zanika lastništvo jahte, ki jo je zasnoval oblikovalec Philippe Starck. Trdi namreč, da je plovilo v lasti sklada z neodvisnim skrbnikom. Vendar pa po mnenju Rima in Bruslja zapletena lastniška struktura vodi nazaj do Melničenka in njegove družine.