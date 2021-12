Jahta ameriškega milijarderja trčila v tanker in ga potopila

Jahta Utopia IV je na božični večer na Bahamih od zadaj trčila v tanker Tropic Breeze. Nesreča se je okoli 22. ure zgodila ob obali otoka New Providence. "Katastrofalna sila je ob trku prebila krmo tankerja, zaradi česar se je ta potopil na morsko dno, približno 600 metrov pod gladino morja," je za Caribbean National Weekly povedal predstavnik podjetja Maritime Management, ki je lastnik tankerja.

Dodali so, da so vsi "neobstojni materiali", kot so utekočinjen naftni plin ter ladijsko in avtomobilsko gorivo, "lažji od vode in bodo izhlapevali, če bodo izpostavljeni zraku na površini", poroča The Independent.

Mimo potapljajoče se ladje je pripeljala še ena superjahta, Amara, in rešila člane posadke. Ni jasno, ali je bil Ridinger v času trčenja na krovu. Lastnik jahte je sicer izvršni direktor podjetij Market America in Shop.com.