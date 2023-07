Jahta, ki je trčila v ribiško ladjo, se je potopila na 85 metrov globine

Poročali smo o hudi pomorski nesreči, v kateri je umrl 61-letnik. V času nesreče je bil na ribiški ladji, v katero se je s polno hitrostjo zaletela 12,5-metrska jahta, ki je nato potonila. Od hrvaškega portala Morski HR smo dobili ekskluzivni posnetek jahte, ki počasi izginja v morje. Zdaj sameva na približno 80 metrih globine.

Reška jahta AE je v ponedeljek trčila v ribiško ladjo Mašun. Kot smo že poročali, je bila 12,5-metrska jahta nastavljena na vožnjo z avtopilotom, za krmilom pa ni bilo nikogar. Jahta je ladjo zadela v desni bok in jo močno poškodovala. "Ko sem šel pogledat noter, je bil ves inventar polomljen," je povedal lastnik ribiške ladje Mašun Tomislav Jakovljev.

icon-expand FOTO: Morski HR icon-chevron-left icon-chevron-right

Medtem ko je bila ribiška ladja močno poškodovana, a je ostala plovna in so jo v luko odvlekli na popravilo, pa jahti ni bilo pomoči. Štiričlanska posadka, družina z dvema otrokoma, se je evakuirala na drug čoln, jahti pa so lahko le še pomahali v slovo. Kako se je potopila, lahko pogledate na spodnjem posnetku.

Jahta potonila 85 metrov globine, lastnik jo želi izvleči Lastnik oziroma lastnica jahte je uradno izdal nalog za izvlek plovila, a ker se je potopila na globino 85 metrov, nekateri uradni organi pravijo, da bo to težka operacija, poroča Morski HR. Omenjeni portal so sicer kontaktirala nekatera podjetja, ki trdijo, da imajo potrebno tehnologijo in možnost, da takšno plovilo izvlečejo tudi z globine do 120 metrov.

Policija: Kapitan motorne jahte huje kršil več predpisov Policija je zjutraj sporočila, da je 51-letni osumljenec, ki je kot kapitan vozil motorno jahtno, huje kršil več predpisov o varnosti pomorskega premeta. Med drugim je s tem, ko ni bil za krmilom, zanemaril pomen vestnega opazovanja za pravo oceno situacije, hkrati pa se je jahta po ocenah premikala med 20 in 30 vozli, zato mu očitajo tudi, da je zanemaril pomen gibanja z varno hitrostjo. Osumljeni voznik je tako zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst prometa pristal pri pripornem nadzorniku šibeniško-kninske policijske uprave, na Županijsko državno tožilstvo v Šibeniku pa je bila podana tudi kazenska ovadba. Kuhar na ribiški ladji umrl, na jahti tudi dva otroka Kot smo že poročali, je bilo na ribiški ladji devet oseb, vsi državljani Hrvaške, ena oseba je na kraju nesreče umrla. Kot je povedal Jakovljev, je bilo vsega konec v delčku sekunde. "Ladjo sem opazil na desni strani deset sekund prej. Proti nam je prihajala s hitrostjo med 25 in 30 vozli. Samo zavpil sem: Ljudje, ubili nas bodo!" je povedal za HRT. "Kuharja smo našli med deskami. V hipu je umrl," je dodal. Še nekaj oseb je bilo lažje poškodovanih. Kot poročajo hrvaški mediji, na srečo do incidenta ni prišlo v času večerje, ko bi bilo povsem možno, da bi celotna posadka večerjala v kabini, kamor je priletela jahta, in bi lahko umrlo še več oseb.

icon-expand Pomorska nesreča v Murterskem morju FOTO: Bobo Pixsell