Jahta ruskega milijarderja naprodaj za skoraj 30 milijonov evrov

Oglas za prestižno prodajo je bil sredi septembra poslan na elektronske naslove neznanih prejemnikov. Elektronsko korespondenco so videli tudi pri Reutersu , kjer pojasnjujejo, da je prodaja posledica zaskrbljenosti Zahoda, da so se ruski mogotci uspešno izognili mednarodnim sankcijam proti luksuznemu premoženju bogatih Rusov.

Jahta lahko v petih kabinah sprejme 12 gostov in deset članov posadke. Trenutno pluje pod zastavo Kajmanskih otokov, druge najbolj priljubljene zastave za superjahte s skupno 1267 registriranimi jahtami. Trenutno se nahaja v marini na Maldivih, navajajo na spletni strani Boat International.

EU in Združeno kraljestvo sta, za razliko od ZDA, po ruski invaziji na Ukrajino proti Kesajevu uvedli sankcije. Kot razlog so navedli njegovo vpletenost v proizvodnjo vojaškega orožja, distribucijo tobaka in povezave z ruskim političnim vrhom ter varnostnimi službami.