Jahta treščila v skale na Sardiniji, umrl Britanec, šest poškodovanih

Italijanska policija in obalna straža sta preiskovali nesrečo, ki se je pripetila v nedeljo okoli 20.40 v okolici otoka Li Nibani blizu letovišča Porto Cerva, poroča The Guardian . Po prvih podatkih je jahta treščila v skale po tem, ko je nenadoma zavila, da bi se izognila trčenju z drugim plovilom.

63-letni moški, ki naj bi bil lastnik 21-metrske jahte, je bil po trku v skale nezavesten, a še vedno živ, ko ga je rešila italijanska obalna straža. Prvi, ki so posredovali pri nesreči, pa so povedali, da je takoj zatem umrl.

Na krovu je bilo sedem ljudi. Med poškodovanimi sta dva v kritičnem stanju. Pristojni še niso razkrili njihove narodnosti.



Italijanska obalna straža je sporočila, da se je plovilo po nesreči delno potopilo.



Pred približno tednom dni je v Toskani po trčenju motornega čolna in jadrnice umrl Italijan, štirje pa so bili poškodovani. Ženska je še vedno pogrešana, še piše The Guardian.