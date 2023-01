Natrpana luka v Dalmaciji z eno največjih flot malih križark na svetu

V luki naj bi se nahajala celo največja flota majhnih ladij za križarjenje na svetu. Jutarnji list je v preteklosti poročal, da skupna vrednost plovil v luki presega dve milijardi kun (265 milijonov evrov).

V mestecu med Splitom in Omišem živi več kot 70 družin, ki si kot premožni ladjarji lastijo skoraj 80 odstotkov malih križark, ki vsako poletje na izlete po Dalmaciji vozijo predvsem bogate tuje turiste. Floti naj bi vsako leto dodali še od 15 do 20 novih hotelov na morju. Pred epidemijo so poročali o zasedenih rezervacijah za dve leti vnaprej.

Nakup nove ladje se jim hitro povrne

Manjša križarka naj bi stala nekaj sto tisočakov, tiste večje pa od dveh do treh milijonov evrov, za kar ladjarji najamejo posojila, ki pa jih odplačajo v pičlih osmih letih. Po nekaterih izračunih ena križarka v sezoni prinese dva milijona kun (okoli 265 tisoč evrov). Arsen Ercegović, predsednik hrvaškega združenja zasebnih ladjarjev, je za Jutranji list povedal, da kupci ob nakupu vzamejo tudi hipoteko.

Luksuz pa stane, saj ladjarji polovico prihodkov namenijo za fiksne stroške, kot so plače delavcev, pristojbine za pristanišča, gorivo, dovoljenja in zavarovanja. Vsak lastnik novejše ladje pa je obremenjen še z milijonom ali dvema evrov posojil. Leta 2020 je po hrvaškem morju zaplulo skoraj 20 novih ladij.

V preteklih letih v času epidemije pa so se ladjarji soočali z ogromnimi izgubami, saj gostov ni bilo, ostali pa so jim neplačani krediti in stroški servisiranja. Predsednik Združenja turističnih ladjarjev Ante Rakuljić je za Jutarnji list povedal, da so luksuzne ladje hrvaški proizvod, od gradnje in opremljanja do servisiranja v hrvaških ladjedelnicah, kjer zaposlujejo skoraj izključno domače delavce.