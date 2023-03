Jajca v EU v enem letu dražja za 30 odstotkov

Najbolj so se podražila na Češkem (za 85 odstotkov), Madžarskem (za 80 odstotkov) in Slovaškem (za 79 odstotkov). Na drugi strani lestvice so Nemčija in Luksemburg (v obeh 18-odstotna podražitev) ter Avstrija (19-odstotna podražitev).

Januarja 2022 so bila jajca za sedem odstotkov dražja kot januarja 2021, januarja 2021 pa za odstotek dražja kot januarja 2020.