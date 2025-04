Odmevna sodba v ZDA: priznani režiser mora plačati milijardno odškodnino

Odškodnino mora plačati 40 ženskam, ki so zlorabe trpele več kot 30 let.

Sodna bitka se je začela leta 2022, ko so v New Yorku sprejeli zakon, da lahko žrtve spolnih napadov v roku enega leta vložijo civilne tožbe ne glede na to, kdaj so bile žrtve domnevnega nasilja.

Odvetniki žrtev so med sojenjem navedli, da je Toback mlade ženske iz New Yorka vabil na srečanja in jim obljubljal vloge v svojih filmih. Ženske je nato spolno zlorabil in jim grozil. Tožniki verjamejo, da sodba pošilja jasno sporočilo vsem, tudi vplivnim posameznikom, o nesprejemljivosti takšnega vedenja, poroča Euronews.

80-letni Toback, ki v Hollywoodu dela že 40 let, je bil nominiran za oskarja za scenarij za film Bugsy iz leta 1991. Obtožbe o serijskih spolnih zlorabah so se prvič pojavile leta 2017, ko je gibanje #MeToo (#jaztudi, op. a.) dobilo zagon.

Toback je večkrat zanikal vse obtožbe in trdil, da so bili vsi spolni stiki z ženskami sporazumni. Trdil je tudi, da je razširitev newyorškega zakona kršila njegove ustavne pravice.