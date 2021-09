Janez Janša ponovno na Madžarskem, tokrat o družinski politiki

Premier Janez Janša se je danes udeležil demografskega vrha v Budimpešti in ga označil za enega najpomembnejših dogodkov v razpravi o prihodnosti Evrope, saj je demografija eno najpomembnejših vprašanj EU. Med drugim je poudaril pomen družine in izpostavil, da potrebujemo pogumnejšo družinsko politiko, so sporočili iz njegovega kabineta.

icon-expand Demografski vrh v Budimpešti. FOTO: Gov.si

Janša je na demografskem vrhu sodeloval na panelu z naslovom Družina: ključ do trajnosti, na katerem so sodelovali tudi premierji Poljske, Češke in Madžarske, Mateusz Morawiecki, Andrej Babiš in Viktor Orban, nekdanji ameriški podpredsednik Mike Pence, srbski predsednik Aleksandar Vučić ter srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik. V okviru vrha sta potekali široka razprava ter izmenjava dobrih praks na področju demografskih in družinskih politik, so sporočili iz premierjevega kabineta. "Vprašanja demografije so zaradi negativnih trendov ena izmed pomembnih problemov, ki stojijo pred celotno Evropo. Trenutno ni dežele na tam svetu, ki ne bi bila odvisna od demografskih vprašanj," je dejal Janša.

Slovenija je imela lani negativen naravni prirast, enako velja za druge evropske države. "Ko se v gospodarstvu trendi slabšajo, imamo takoj veliko kriznih sestankov. Ko pa imamo demografsko krizo in so demografske številke slabe in to traja leta ali desetletja, pa tega skoraj nihče ne opazi," je dejal Janša. Izpostavil je, da potrebujemo pogumno družinsko politiko. Opozoril je, da tudi finančna vprašanja vplivajo na ustvarjanje družine, a je to le delček slike. "Ne moremo govoriti samo o gospodarskih okoliščinah za ustvarjanje družine, ampak na to vpliva tudi družinska politika posameznih držav," je dejal in opozoril, da je na slabšanje natalitete vplivala tudi pandemija covida-19.

