Janez Pavel II. naj bi prikrival zlorabe otrok, še preden je postal papež

Več let, preden je postal papež, je bil Karol Wojtyla, takrat kot poljski kardinal, obveščen o primerih pedofilskih duhovnikov na Poljskem. Ukrepal je zgolj tako, da je te duhovnike premestil v druge škofije, nekatere celo v Avstrijo, saj ni želel, da bi izbruhnil škandal, je poročala poljska komercialna televizija TVN.

Njihov preiskovalni novinar Michal Gutowski se je zakopal v dokumente in opravil številne pogovore z žrtvami zlorab, njihovimi družinami in tudi nekdanjimi uslužbenci poljske katoliške cerkve.

Gutowski je med drugim izpostavil priporočilno pismo za poljskega duhovnika, obtoženega zlorabe otrok, ki ga je Wojtyla napisal dunajskemu kardinalu Franzu Koenigu. V pismu poljski kardinal ni nikjer omenil obtožb proti temu duhovniku.

Informacije je preiskovalni novinar črpal iz dokumentov tajne obveščevalne službe, pa tudi nekaterih dokumentov iz cerkvenih krogov, čeprav mu je krakovska škofija zavrnila dostop do njihovih arhivov. To sicer ni presenetljivo, saj je poljska katoliška cerkev v preteklosti zavrnila dostop do dokumentov tudi sodnim organom in preiskovalni komisiji, ki preiskuje primere zlorabe mladoletnikov znotraj cerkve.