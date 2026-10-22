'Janko in Metka v gorah': starša v visokogorju zapustila sinova

Kot zaplet v pravljici Janko in Metka. Starša sta svoja sinova pustila sama na gorski turi. Tako so gorski reševalci sredi noči priskočili na pomoč bratoma, ki sta obtičala pred zaklenjeno planinsko kočo na nadmorski višini 2.300 metrov, piše Euronews.

Družina se je na pohod odpravila iz kraja Toblach. Po nekaj urah hoje sta se starša obrnila in se vrnila v dolino, sinovoma pa dovolila, da sama nadaljujeta proti koči Bonnerhütte. Menila sta, da sta najstnika dovolj izkušena, da lahko tam prenočita. A nihče ni preveril odpiralnega časa koče. Planinska postojanka je sezono zaključila že teden dni prej.

Klic na pomoč so reševalci tako prejeli okoli ene ure zjutraj, ko sta fanta ugotovila, da sta ostala na mrazu brez možnosti zavetja. Gorski reševalci so ju varno pripeljali v dolino in prepeljali v bolnišnico. Po navedbah gorske reševalne službe iz doline Puster sta bila neprimerno oblečena za razmere in močno podhlajena, eden od bratov pa je tudi bruhal.

Reševalci so primer označili za veliko malomarnost in poudarili, da so takšno neodgovorno ravnanje staršev na srečo redko srečujejo.