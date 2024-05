Janković na predvolilnem zboru izrazil podporo Vučiću in njegovi listi

Ljubljanski župan Zoran Janković se mudi v Beogradu, na srečanju podpornikov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in liste "Aleksandar Vučić - Beograd jutri", kamor je pred lokalnimi volitvami odšel izrazit podporo. "Ponosen sem, da sem danes tukaj, saj sta Ljubljana in Beograd pobrateni mesti," je med drugim dejal in Vučiću ter njegovi listi zaželel srečo v nedeljo. Fotografi so ga ujeli tudi v toplem objemu s finančnim ministrom Sinišo Malim.

V športni dvorani Ranko Žeravica v Novem Beogradu nocoj poteka predvolilno srečanje koalicije strank blizu vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) na volilni listi "Aleksandar Vučić - Beograd jutri". Med udeleženci shoda, ki se je začel s srbsko himno "Bože pravde", so kandidat koalicije za župana Beograda Aleksandar Šapić, predsednik Socialistične partije Srbije Ivica Dačić, predsednica stranke Zavetniki Milica Đurđević Stamenkovski, ljubljanski župan Zoran Janković ter drugi funkcionarji SNS in koalicijskih strank. V dvorani se je zbralo tudi veliko število občanov, ki so prišli podpreti Vučićevo listo. Številni so v znak podpore nosili strankarske in srbske zastave ter transparente.

Janković: Ponosen sem, da sem danes tukaj Janković je po poročanju srbske agencije Tanjug novinarjem povedal, da je ponosen, da je danes z družino v Beogradu, saj sta Beograd in Ljubljana pobrateni mesti. "Bil sem na konvenciji v Kragujevcu, to je bila izjemna zmaga, v nedeljo pa bom z vami proslavil tudi to zmago. Srečno! Beograd in Ljubljana sta pobrateni mesti, na to sem še posebej ponosen," je dejal.

