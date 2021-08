Janša: EU ne bo odpirala nobenih evropskih humanitarnih koridorjev za Afganistan

Afganistan je pred tednom dni dokončno padel v roke talibanov, ti so praktično brez odpora vstopili v Kabul, od koder sedaj beži na desettisoče domačinov, tuje sile pa si prizadevajo za evakuacijo svojih državljanov ter na tisoče Afganistancev, ki so v času vojne sodelovali s tujimi silami – sedaj pa jim prav zaradi tega grozi maščevanje novih oblasti.

In čeprav talibani obljubljajo miren prenos oblasti brez maščevanja in nasilja, je afganistanska realnost drugačna – Amnesty International je pred dnevi opozoril na mučenje in poboje več moških, pripadnikov etnične manjšine Hazarov pretekli mesec. Na vse načine talibani otežujejo tudi dostope do letališča v Kabulu, kamor beži na tisoče domačinov. Ljudje v strahu sežigajo dokumente, brišejo fotografije in svoje profile na družbenih omrežjih – vse, da bi zabrisali kakršne koli sledi, ki bi dokazovale njihovo sodelovanje z državami Zahoda. Pojavljajo se opozorila, da talibani praktično hodijo od vrat do vrat v iskanju tistih, ki so pomagali tujim silam.