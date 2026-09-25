Janez Janša in Benjamin Netanjahu sta posebno pozornost namenila znanosti, raziskavam, umetni inteligenci in naprednim tehnologijam, gospodarskemu sodelovanju, investicijam ter turizmu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Poudarila sta, da umetna inteligenca, visoke tehnologije, obramba, raziskave in investicijsko povezovanje sodijo med področja, na katerih državi v zadnjem obdobju prepoznavata velik potencial za okrepljeno sodelovanje.
Predsednika vlad sta se tudi strinjala, da je treba dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, investitorje in državljane obeh držav ter spodbujati neposredne povezave med ljudmi. Poudarila sta, da imata državi veliko znanja, izkušenj in podjetniškega potenciala, zato želita ustvariti pogoje, v katerih se lahko ta potencial poveže in preraste v konkretne rezultate, so sporočili iz premierovega kabineta.
Ob tem so poudarili, da je srečanje potekalo v času okrepljenega političnega dialoga med državama in da so bili odnosi med Slovenijo in Izraelom vse od osamosvojitve tradicionalno prijateljski in to ne glede na dogajanja na Bližnjem vzhodu. Poslabšali so se zgolj v času prejšnje vlade, kar je Sloveniji povzročilo znatno gospodarsko in politično škodo. Zato sta državi v tem mandatu že naredili konkretne korake h krepitvi sodelovanja, so še sporočili.
Netanjahu: Hvala premier Janša. Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu
Na objavo, ki jo je delil Janša na svojem profilu, se je odzval tudi Netanjahu, ki se je z uradnega profila izraelskega premierja slovenskemu premierju zahvalil za "prijateljstvo in trdno podporo Izraelu".
"V veselje mi je bilo, da sva se danes srečala v ZN. Izrael in Slovenija odpirata novo poglavje v naših odnosih ter krepita sodelovanje na področjih tehnologije, turizma, umetne inteligence, varnosti, raziskav in naložb. Skupaj bova najino trdno prijateljstvo prelevila v konkretne priložnosti za oba naroda. Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu," je zapisal Netanjahu.
Janša je na vprašanje dopisnikov o tem, kdaj bo izkoristil povabilo premierja Netanjahuja o obisku Izraela, ki mu ga je izrekel med njunim četrtkovim srečanjem v New Yorku, odgovoril, da je bil tam zadnjič v času pandemije koronavirusa.
"Takrat je Slovenija podpisala sporazum z njihovo agencijo za inovacije. To je ena od stvari, kjer so priložnosti za sodelovanje zelo velike. Žal prejšnja slovenska vlada tega ni izkoristila. Namesto da bi odprta vrata izkoristili za to, da bi obe strani kaj imeli od tega, so pač delali škodo in zdaj enostavno situacijo normaliziramo. Slovenija in Izrael sta državi, ki sta imeli od naše osamosvojitve naprej normalne odnose, ne glede na to, kaj se je dogajalo na Bližnjem vzhodu. Samo zadnja štiri leta so bila drugačna. Zdaj te odnose vračamo v normalo, nič drugega se ne dogaja," je dejal.
Premier Janša, ki ga spremlja tudi zunanji minister Tone Kajzer, se danes udeležuje otvoritvenih dogodkov splošne razprave svetovnih voditeljev na zasedanju Generalne skupščine ZN, kjer bo imel tudi govor. Pred tem pa je gostoval na ameriški televiziji Newsmax, kjer je med drugim dejal, da je v Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa in da je ta povabilo sprejel.
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