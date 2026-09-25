Janez Janša in Benjamin Netanjahu sta posebno pozornost namenila znanosti, raziskavam, umetni inteligenci in naprednim tehnologijam, gospodarskemu sodelovanju, investicijam ter turizmu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Poudarila sta, da umetna inteligenca, visoke tehnologije, obramba, raziskave in investicijsko povezovanje sodijo med področja, na katerih državi v zadnjem obdobju prepoznavata velik potencial za okrepljeno sodelovanje.

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Predsednika vlad sta se tudi strinjala, da je treba dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, investitorje in državljane obeh držav ter spodbujati neposredne povezave med ljudmi. Poudarila sta, da imata državi veliko znanja, izkušenj in podjetniškega potenciala, zato želita ustvariti pogoje, v katerih se lahko ta potencial poveže in preraste v konkretne rezultate, so sporočili iz premierovega kabineta.

Ob tem so poudarili, da je srečanje potekalo v času okrepljenega političnega dialoga med državama in da so bili odnosi med Slovenijo in Izraelom vse od osamosvojitve tradicionalno prijateljski in to ne glede na dogajanja na Bližnjem vzhodu. Poslabšali so se zgolj v času prejšnje vlade, kar je Sloveniji povzročilo znatno gospodarsko in politično škodo. Zato sta državi v tem mandatu že naredili konkretne korake h krepitvi sodelovanja, so še sporočili.

Netanjahu: Hvala premier Janša. Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu

Na objavo, ki jo je delil Janša na svojem profilu, se je odzval tudi Netanjahu, ki se je z uradnega profila izraelskega premierja slovenskemu premierju zahvalil za "prijateljstvo in trdno podporo Izraelu". "V veselje mi je bilo, da sva se danes srečala v ZN. Izrael in Slovenija odpirata novo poglavje v naših odnosih ter krepita sodelovanje na področjih tehnologije, turizma, umetne inteligence, varnosti, raziskav in naložb. Skupaj bova najino trdno prijateljstvo prelevila v konkretne priložnosti za oba naroda. Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu," je zapisal Netanjahu.