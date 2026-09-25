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Netanjahu: Hvala, premier Janša. Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu

New York, 25. 09. 2026 06.39 pred 1 uro 3 min branja 25

Avtor:
STA K.H.
Janez Janša in Benjamin Netanjahu

Predsednik vlade Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku med drugim sestal tudi z izraelskim premierjem Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama ter se zavzela za njihovo nadaljnjo nadgradnjo s konkretnimi projekti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Janez Janša in Benjamin Netanjahu sta posebno pozornost namenila znanosti, raziskavam, umetni inteligenci in naprednim tehnologijam, gospodarskemu sodelovanju, investicijam ter turizmu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Poudarila sta, da umetna inteligenca, visoke tehnologije, obramba, raziskave in investicijsko povezovanje sodijo med področja, na katerih državi v zadnjem obdobju prepoznavata velik potencial za okrepljeno sodelovanje.

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Predsednika vlad sta se tudi strinjala, da je treba dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, investitorje in državljane obeh držav ter spodbujati neposredne povezave med ljudmi. Poudarila sta, da imata državi veliko znanja, izkušenj in podjetniškega potenciala, zato želita ustvariti pogoje, v katerih se lahko ta potencial poveže in preraste v konkretne rezultate, so sporočili iz premierovega kabineta.

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Ob tem so poudarili, da je srečanje potekalo v času okrepljenega političnega dialoga med državama in da so bili odnosi med Slovenijo in Izraelom vse od osamosvojitve tradicionalno prijateljski in to ne glede na dogajanja na Bližnjem vzhodu. Poslabšali so se zgolj v času prejšnje vlade, kar je Sloveniji povzročilo znatno gospodarsko in politično škodo. Zato sta državi v tem mandatu že naredili konkretne korake h krepitvi sodelovanja, so še sporočili.

Netanjahu: Hvala premier Janša. Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu

Na objavo, ki jo je delil Janša na svojem profilu, se je odzval tudi Netanjahu, ki se je z uradnega profila izraelskega premierja slovenskemu premierju zahvalil za "prijateljstvo in trdno podporo Izraelu". 

"V veselje mi je bilo, da sva se danes srečala v ZN. Izrael in Slovenija odpirata novo poglavje v naših odnosih ter krepita sodelovanje na področjih tehnologije, turizma, umetne inteligence, varnosti, raziskav in naložb. Skupaj bova najino trdno prijateljstvo prelevila v konkretne priložnosti za oba naroda. Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu," je zapisal Netanjahu.

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Janša je na vprašanje dopisnikov o tem, kdaj bo izkoristil povabilo premierja Netanjahuja o obisku Izraela, ki mu ga je izrekel med njunim četrtkovim srečanjem v New Yorku, odgovoril, da je bil tam zadnjič v času pandemije koronavirusa.

"Takrat je Slovenija podpisala sporazum z njihovo agencijo za inovacije. To je ena od stvari, kjer so priložnosti za sodelovanje zelo velike. Žal prejšnja slovenska vlada tega ni izkoristila. Namesto da bi odprta vrata izkoristili za to, da bi obe strani kaj imeli od tega, so pač delali škodo in zdaj enostavno situacijo normaliziramo. Slovenija in Izrael sta državi, ki sta imeli od naše osamosvojitve naprej normalne odnose, ne glede na to, kaj se je dogajalo na Bližnjem vzhodu. Samo zadnja štiri leta so bila drugačna. Zdaj te odnose vračamo v normalo, nič drugega se ne dogaja," je dejal.

Premier Janša, ki ga spremlja tudi zunanji minister Tone Kajzer, se danes udeležuje otvoritvenih dogodkov splošne razprave svetovnih voditeljev na zasedanju Generalne skupščine ZN, kjer bo imel tudi govor. Pred tem pa je gostoval na ameriški televiziji Newsmax, kjer je med drugim dejal, da je v Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa in da je ta povabilo sprejel.

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KOMENTARJI25

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Vera in Bog
25. 09. 2026 08.11
Benjamin ni tako napačen. Morda samo deluje bolj tak.
Odgovori
0 0
Hc4life
25. 09. 2026 08.11
Zdaj bo ziher za jom kipur tudi pri nas ,dela prost dan ...hvala zi janez
Odgovori
0 0
Mclaren
25. 09. 2026 08.11
Kako sramoto nam dela ta celavi.
Odgovori
0 0
JanezOrban
25. 09. 2026 08.11
80% sveta je zapustilo dvorano,edino ta pokvarjenec zahrbtni je poslušal in ploskal!
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
25. 09. 2026 08.11
Janša ne predstavlja našega naroda.
Odgovori
+0
1 1
Racional-ec
25. 09. 2026 08.11
Tip prezentira sebe sds in pescico starih istomisljenikov…tak clovek ne prezentira nas, mladih ki vidimo svet z odprtimi ocmi!
Odgovori
+1
1 0
Šani
25. 09. 2026 08.09
Presrečen Luka Svetina.....
Odgovori
+4
4 0
FejsBrukica
25. 09. 2026 08.09
Ogabno. Za bruhat!
Odgovori
+6
6 0
Sir Oliver
25. 09. 2026 08.09
Kdaj ukinjamo burke, hidžab in nikab?? Pričakujem to od te vlade.
Odgovori
+2
2 0
Blue Dream
25. 09. 2026 08.09
Pol sveta je zapustilo dvorano ob govoru Netanyahuja mi pa prijateljujemo na veliko z vojnimi zločinci
Odgovori
+10
10 0
JanezOrban
25. 09. 2026 08.09
Kako ni njegove žene sram da imaš zraven pokvarjenega človeka Ki podpira ubijanje otrok in žensk!
Odgovori
+8
8 0
Vera in Bog
25. 09. 2026 08.08
Smešno je to kar počne Janša. Ampak če boljšega ni naj bo pa tako.
Odgovori
+1
3 2
Racional-ec
25. 09. 2026 08.10
Make istanbul kostantinopolis je reku haha…you wish. Ce pa je tko, no dj da te vidmo, make it 😂
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-1
0 1
Vera in Bog
25. 09. 2026 08.10
To bi lahko že zdavnaj naredili !
Odgovori
0 0
televizija2000
25. 09. 2026 08.07
Domov si ga nesi pleško.
Odgovori
+3
3 0
grumf
25. 09. 2026 08.05
Super, morda pa pol kar tam ostane..
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
25. 09. 2026 08.04
Super morda pa bo kaj dobrega tudi iz tega.
Odgovori
-6
0 6
JanezOrban
25. 09. 2026 08.04
Zaradi 2 vojnih zločincev imamo drago nafto,zapornik pa jih podpira!
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
25. 09. 2026 08.04
Samo da ni več Goloba pod katerim so delavci zbirali zamaške in iskali kupone za popust pri nakupih za hrano !
Odgovori
-5
1 6
igy02
25. 09. 2026 08.04
Dobro, da imamo Janeza. Holob je uničil vse koristne povezave z več državami. Zato tudi ni bil vabljen nikamor in nihče od državnikov ni obiskal Slovenije. To pove vse o zunanji politiki holobistov.
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-6
0 6
Vera in Bog
25. 09. 2026 08.03
Janša hvala ker si. Pravi Izraelec v katerem ni zvijače !
Odgovori
-1
2 3
JanezOrban
25. 09. 2026 08.02
Druži se z vojnimi zločinci,Sramota za Slovenijo!
Odgovori
+7
9 2
Vera in Bog
25. 09. 2026 08.05
Si bil vedno tako občutljiv?
Odgovori
-5
0 5
Stajerc22
25. 09. 2026 08.05
A Zelenski pa ni vojni zlocinec?
Odgovori
0 0
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