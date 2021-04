Janša z Macronom o predsedovanju EU, ki bo potekalo v 'izjemnih okoliščinah'

Macron je v izjavi pred začetkom pogovorov dejal, da bosta slovensko in francosko predsedovanje potekali v izjemnih okoliščinah, saj se Evropa sooča s pandemijo, hkrati pa se poskuša izogniti gospodarski krizi. "Zato je nujno potrebno popolno usklajevanje med nami," je poudaril.

Dejal je, da mora Evropa pri soočenju z zdravstveno krizo ostati enotna, cepljenje pa bo omogočilo previdno vrnitev v normalno življenje. Zavzel se je za večja vlaganja v razvoj in proizvodnjo cepiv.

Francoski predsednik je izrazil upanje, da bosta postopek potrditve nacionalnih načrtov za okrevanje in ratifikacija zakonodaje, ki bo omogočila financiranje, zaključena do poletja.

Napovedal je, da bosta z Janšo na delovnem kosilu govorila o prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU, dvostranskih odnosih in regionalnih vprašanjih, predvsem od Zahodnem Balkanu in evropskem sosedstvu.

Janša je v izjavi poudaril, da Slovenija in Francija sodelujeta na številnih področjih, od gospodarstva do kulture in športa, v okviru EU pa pri veliki večini vprašanj delita enaka stališča. Spomnil je, da mineva deset let, odkar sta državi podpisali sporazum o strateškem partnerstvu.