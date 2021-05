Janša: Najboljša socialna politika je ustvarjanje novih delovnih mest

Ob prihodu na vrh je premier Janša dejal, da je najboljša socialna politika politika ustvarjanja novih, dobro plačanih delovnih mest. Za takšno socialno politiko po njegovih besedah potrebujemo šolski sistem, ki mladim ne da samo veliko znanja, ampak predvsem to, kako se znanje, ki ga je danes na voljo zelo veliko, pravilno izbira in inovativno uporablja. Središče dobre socialne politike je vedno družina in ustvarjanje ugodnega okolja za družine je eden bistvenih temeljev socialne politike, je še dejal premier.

Avstrijski kancler Sebastian Kurzje ob prihodu na srečanje kot najpomembnejši temi vrha izpostavil socialno unijo in razmere na trgu dela. Najboljši temelj za močan gospodarski razvoj, zaposlovanje in močno socialno državo je po njegovem ta, da premagamo pandemijo covida-19.

Gostitelj vrha, portugalski premier Antonio Costa, je dejal, da je pandemija covida-19 razkrila stroške prekarnih delovnih razmer in neenakost med spoloma, pa tudi potrebo po urejanju novih oblik dela, kot so delo na daljavo in digitalne platforme.

Socialni vrh v Portu se je začel s konferenco, ki se je udeležujejo predstavniki držav članic EU in evropskih institucij, socialni partnerji in civilna družba. Janša bo v okviru konference sodeloval na tematskem srečanju Veščine in inovacije. Ugotovitve konference bodo pomemben prispevek k razpravi predsednikov držav in vlad sedemindvajseterice, ki se bodo v Portu v soboto sestali še na neformalnem vrhu, na njem pa naj bi sprejeli tudi posebno izjavo.

Po decembrskem vrhu EU je to prvič, da se evropski voditelji znova sestajajo v živo. Zadnji socialni vrh unije je bil sicer pred skoraj štirimi leti v švedskem Göteborgu, na njem pa so razglasili evropski steber socialnih pravic. EU se je medtem znašla v primežu pandemije covida-19 in se sooča s posledicami krize, ki je močno posegla tudi na socialno področje.

Portugalsko predsedstvo EU želi, da bi socialni vrh v Portu dal nov politični zagon evropskemu stebru socialnih pravic in učinkoviti uresničitvi njegovih načel. To bi pripomoglo k uspešnemu okrevanju ter lažjemu in pravičnejšemu prilagajanju na zeleni in digitalni prehod, ki predstavljata dve ključni prioriteti EU. Evropska komisija je marca predstavila akcijski načrt, ki določa konkretne ukrepe za nadaljnje izvajanje načel stebra. V njem je opredelila vrsto pobud in določila tri glavne cilje, ki naj bi jih do leta 2030 dosegli na ravni EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite.

Na vrhu spor glede uporabe pojma spol

Poljska in Madžarska sta se na socialnem vrhu zavzeli za to, da bi pojem spol črtali iz sklepov socialnega vrha EU. Glede na vire blizu pogovorov se Poljska zavzema za uporabo pojma moški in ženska.