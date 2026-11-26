"Če smo realni, je investicija v pomoč Ukrajini tudi investicija v našo lastno varnost," je predsednik vlade Janez Janša odgovoril na vprašanje, ali Slovenija podpira pretekli teden predstavljeni predlog Evropske komisije za dodatno pomoč Kijevu za prihodnje leto. Slovenija po njegovih besedah podpira vzpostavitev stabilnega vira financiranja za Ukrajino vsaj za prihodnji dve leti. "Ker je ključno, da se Ukrajina pogaja kot močna država, ne pa kot nekdo, ki komaj preživi iz meseca v mesec," je povedal in dodal, da bomo v pogajanjih med Moskvo in Kijevom še dolgo čakali na mir, če bo slednji vsak dan šibkejši. Premier pričakuje, da pri novem posojilu EU v višini 45 milijard evrov nekatere države članice ne bodo sodelovale, kar pa po njegovem mnenju ne bo ogrozilo pomoči Ukrajini.

Premier Janez Janša ob prihodu na vrh EU v Bruslju. FOTO: AP

V skladu s predlogom, o katerem danes razpravljajo voditelji, bi EU Ukrajini leta 2027 namenila dodatnih 25 milijard evrov podpore na obrambnem področju in 20 milijard evrov proračunske podpore za nemoteno delovanje države. Sredstva za posojilo bi Evropska komisija pridobila z zadolževanjem na finančnih trgih, pri čemer bi jamstva zagotovili iz rezerve proračuna EU. Kijev bi posojilo začel odplačevati šele potem, ko mu bo Moskva povrnila vojno škodo. Nemčija skupaj s še nekaterimi drugimi državami zahteva, da pri delitvi finančnega bremena novega posojila sodeluje vseh 27 članic, s tem pa pogojuje tudi dogovor o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU. Madžarska, Češka in Slovaška, ki ne sodelujejo že pri obstoječem posojilu Ukrajini v višini 90 milijard evrov za obdobje 2026–27, nočejo sodelovati niti pri novem posojilu. Sodelovanje poleg njih po novem zavrača tudi Bolgarija.

Janša možnost za kompromis o proračunu EU vidi v rezih sredstev za administracijo

Če bodo voditelji članic želeli doseči kompromis o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU (MFF), bo treba znižati sredstva za administracijo, je sicer ob prihodu na izredni vrh EU o MFF še povedal premier Janša. Sredstva za administracijo EU se namreč glede na trenutni MFF zvišujejo za tri odstotke, za kohezijo in kmetijstvo pa znižujejo za 10.

Predsednik vlade Janez Janša v pogovoru z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem na izrednem zasedanju Evropskega sveta, na katerem so voditelji držav članic razpravljali o dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2028–34 in financiranju nadaljnje podpore Ukrajini. FOTO: AP