"Če smo realni, je investicija v pomoč Ukrajini tudi investicija v našo lastno varnost," je predsednik vlade Janez Janša odgovoril na vprašanje, ali Slovenija podpira pretekli teden predstavljeni predlog Evropske komisije za dodatno pomoč Kijevu za prihodnje leto.
Slovenija po njegovih besedah podpira vzpostavitev stabilnega vira financiranja za Ukrajino vsaj za prihodnji dve leti. "Ker je ključno, da se Ukrajina pogaja kot močna država, ne pa kot nekdo, ki komaj preživi iz meseca v mesec," je povedal in dodal, da bomo v pogajanjih med Moskvo in Kijevom še dolgo čakali na mir, če bo slednji vsak dan šibkejši.
Premier pričakuje, da pri novem posojilu EU v višini 45 milijard evrov nekatere države članice ne bodo sodelovale, kar pa po njegovem mnenju ne bo ogrozilo pomoči Ukrajini.
V skladu s predlogom, o katerem danes razpravljajo voditelji, bi EU Ukrajini leta 2027 namenila dodatnih 25 milijard evrov podpore na obrambnem področju in 20 milijard evrov proračunske podpore za nemoteno delovanje države. Sredstva za posojilo bi Evropska komisija pridobila z zadolževanjem na finančnih trgih, pri čemer bi jamstva zagotovili iz rezerve proračuna EU. Kijev bi posojilo začel odplačevati šele potem, ko mu bo Moskva povrnila vojno škodo.
Nemčija skupaj s še nekaterimi drugimi državami zahteva, da pri delitvi finančnega bremena novega posojila sodeluje vseh 27 članic, s tem pa pogojuje tudi dogovor o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU.
Madžarska, Češka in Slovaška, ki ne sodelujejo že pri obstoječem posojilu Ukrajini v višini 90 milijard evrov za obdobje 2026–27, nočejo sodelovati niti pri novem posojilu. Sodelovanje poleg njih po novem zavrača tudi Bolgarija.
Janša možnost za kompromis o proračunu EU vidi v rezih sredstev za administracijo
Če bodo voditelji članic želeli doseči kompromis o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU (MFF), bo treba znižati sredstva za administracijo, je sicer ob prihodu na izredni vrh EU o MFF še povedal premier Janša. Sredstva za administracijo EU se namreč glede na trenutni MFF zvišujejo za tri odstotke, za kohezijo in kmetijstvo pa znižujejo za 10.
Predsednik vlade Janez Janša je glede predloga finančnega razreza prihodnjega MFF, ki ga je v soboto predstavil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ocenil, da ta glede slovenske nacionalne ovojnice "niti ni tako slab". Nacionalna ovojnica med drugim vključuje sredstva za kohezijo in kmetijstvo.
Slovenijo po njegovih besedah v predlogu moti predvsem znižanje skupnih sredstev za področji kohezijske in skupne kmetijske politike glede na trenutni MFF.
"Zelo nerazumno je, da se glede na tekočo finančno perspektivo sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo zmanjšujejo za 10 oziroma 11 odstotkov, sredstva za administracijo pa gredo gor za tri odstotke ali celo več," je povedal.
Tako premier manjši manevrski prostor za kompromis vidi pri znižanju sredstev za administracijo EU. Če bodo želeli voditelji doseči kompromisni dogovor, se bodo morala ta sredstva po njegovem mnenju znižati. "Ker govorimo o debirokratizaciji /.../ in tako naprej in to enostavno ne gre skupaj," je poudaril.
Pričakuje, da se bodo morali predsedniki vlad in držav članic na pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028–34 znova sestati decembra.
Danes bodo obravnavali v soboto predstavljeni predlog okvirja za pogajanja o MFF, v katerem je Costa predlagani obseg proračuna v primerjavi s predlogom Evropske komisije iz julija lani zmanjšal za približno 10 odstotkov oziroma 204 milijarde evrov na 1781 milijard.
Sredstva za kmetijstvo v primerjavi s predlogom Bruslja ohranja na enaki ravni, za kohezijo pa jih nekoliko znižuje. Sredstva za sklad, iz katerega bi v prihodnje financirali spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in naložbe v obrambo, medtem znižuje precej bolj. Glede na predlog komisije se znižujejo tudi sredstva za zunanje delovanje unije in njeno administracijo.
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