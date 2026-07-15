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Janša prispel v Kijev

Kijev, 15. 07. 2026 07.27 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L. STA
Janez Janša v Kijevu ob ukrajinskem dnevu državnosti.

Ob dnevu državnosti bo v Ukrajini potekalo srečanje držav jugovzhodne Evrope. Slovesnosti na trgu Sv. Mihaela se bo udeležil tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki se bo nato srečal s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Maio Sandu.

V Kijevu bo danes potekalo srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, na katerem bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini.

To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki EU.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo na vrhu prisotna tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

V uradu so napovedali, da se bo Janša, ki je glede na objavo na omrežju X že prispel v Kijev, ob dnevu državnosti Ukrajine najprej udeležil slovesnosti na Trgu sv. Mihaela, kasneje pa bo v predsedniški palači opravil bilateralni srečanji z Zelenskim in predsednico Moldavije Maio Sandu.

Obisk Ukrajine marca 2022

Janša je kot predsednik vlade skupaj s takratnim premierjem Poljske Mateuszom Morawieckim in takratnim češkim premierjem Petrom Fialo Kijev obiskal že kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino, in sicer marca 2022. Bili so prvi tuji voditelji, ki so približno tri tedne po začetku vojne obiskali ukrajinsko prestolnico, na obisku pa so se srečali z Zelenskim.

Obisk treh premierjev v Ukrajini ob začetku vojne.
Obisk treh premierjev v Ukrajini ob začetku vojne.
FOTO: Profimedia

Kijev je Janša nato ponovno obiskal marca 2023, ko se je srečal s takratnim predsednikom ukrajinske vlade Denisom Šmihalom.

Janša je na nedavnem vrhu zavezništva zveze Nato v Ankari napovedal, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev.

Preberi še Janša o obljubah Natu, Ukrajini pa napovedal več milijonov vojaške pomoči

Po udeležbi na vrhu t. i. koalicije voljnih ta teden v Parizu je prav tako zagotovil nadaljnjo polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to zgodilo že prej, češ da bi bila v tem primeru vojna že končana.

janez janša ukrajina kijev vrh eu

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KOMENTARJI2

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Big buds
15. 07. 2026 08.03
Tam naj ostane,na fronti
Odgovori
0 0
zibertmi
15. 07. 2026 08.01
pa so ga le nekje našli.v sloveniji ga ne bo do septembra.v novicah pa verjetno,kaj prida do oktobra.ko poteče 6 mesečni rok.do takrat lahko pade vlada,če zmanjka glasov,afer je dovolj
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