Janša prispel v Kijev

V Kijevu bo danes potekalo srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, na katerem bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini.

To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki EU.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo na vrhu prisotna tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

V uradu so napovedali, da se bo Janša, ki je glede na objavo na omrežju X že prispel v Kijev, ob dnevu državnosti Ukrajine najprej udeležil slovesnosti na Trgu sv. Mihaela, kasneje pa bo v predsedniški palači opravil bilateralni srečanji z Zelenskim in predsednico Moldavije Maio Sandu.