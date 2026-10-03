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Janša s 16 voditelji za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo

Bruselj/Ljubljana, 03. 10. 2026 15.35 pred 10 urami 2 min branja 28

Avtor:
STA
Janez Janša po seji vlade

V prihodnjem dolgoročnem proračunu EU (MFF) je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic EU, med njimi premier Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premierju Michealu Martinu. Njegova država namreč trenutno kot predsedujoča Svetu EU pripravlja nov predlog finančnega razreza MFF.

"Kohezijska politika in skupna kmetijska politika sta politiki z dolgo tradicijo, vendar so njuni cilji bolj relevantni kot kdajkoli prej," so voditelji t. i. prijateljic kohezije zapisali v petkovem pismu, ki ga je danes na družbenem omrežju X objavila slovenska vlada.

Zavzeli so se za to, da se v dolgoročnem proračunu za obdobje 2028-34 ohrani raven financiranja za ti dve politiki. Realno znižanje višine sredstev za kohezijo in kmetijstvo namreč kljub povečanju obsega celotnega MFF predvideva že osnovni predlog Evropske komisije iz julija lani.

"Dodatno znižanje ne bi prispevalo k modernizaciji proračuna EU, ampak bi ga zgolj oslabilo. S tem pa bi tvegali tudi spodkopavanje javne podpore evropskemu projektu," so poudarili predsedniki vlad in držav 17 članic, med njimi Slovenije, Italije, Španije, Poljske, Hrvaške in Madžarske.

Obenem v pismu priznavajo, da se unija sooča s spreminjajočimi se geostrateškimi okoliščinami, ki prinašajo nove izzive na področjih varnosti in obrambe, gospodarske konkurenčnosti, odpornosti in energetske varnosti. Prihodnji MFF mora Evropi omogočiti, da izkoristi priložnosti, ki jih prinašajo ti izzivi, a ne na račun politik, ki izhajajo iz temeljnih pogodb EU, so zapisali.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Zato bi obseg celotnega proračuna v višini okoli 1950 milijard evrov, ki ga je junija predlagalo ciprsko predsedstvo Sveta EU, po njihovem mnenju predstavljalo ustrezno osnovo za naslovitev vseh omenjenih finančnih potreb. "Ni primeren čas, da Evropa zniža svoje ambicije," so dodali.

Ob tem so izrazili pripravljenost, da preučijo spremenjene predloge za uvedbo novih lastnih virov financiranja evropskega proračuna, s katerimi bi zmanjšali pritisk na nacionalne proračune. Zavzeli pa so se tudi za razmislek o bolj postopnem odplačevanju dolga, povezanega z evropskim skladom za okrevanje in odpornost.

S svojimi stališči so irskega premierja Micheala Martina in predsednika Evropskega sveta Antonia Costo seznanili v luči priprave novega predloga okvirja za pogajanja med članicami, ki ga namerava irsko predsedstvo Sveta EU predstaviti še pred zasedanjem ministrov za evropske zadeve 13. oktobra. Dva dni za njimi bodo o MFF razpravljali še voditelji sedemindvajseterice na vrhu v Bruslju.

Nekaj dni pred predsedniki vlad in držav članic t. i. prijateljic kohezije so pismo Martinu napisali tudi voditelji Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Danske, Finske in Švedske, ki veljajo za neto plačnice v skupni proračun. V njem so med drugim ponovili svoj poziv k znižanju predlaganega obsega MFF za več sto milijard evrov. Poudarili so, da se je treba osredotočiti na financiranje skupnih naložb v varnost in obrambo, konkurenčnost, inovacije in boj proti nezakonitim migracijam, so poročali bruseljski portali.

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janez janša eu kohezija sredstva

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KOMENTARJI28

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Kardinal v Mariji Brezmadežni
03. 10. 2026 21.50
Vseh 16 voditeljev je bilo hitro sito Janezovega lobiranja za Izrael.
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+1
1 0
Potouceni kramoh
03. 10. 2026 20.48
Za zapahe z njim.
Odgovori
+1
2 1
Jure Slanovic
03. 10. 2026 20.40
Ustržek pukljasti spet lapa buhahaha.Kozlam.
Odgovori
+0
1 1
Alan Ford SDS Butale
03. 10. 2026 18.59
Janez Janša = kriza = afere = sodišča = ustrahovanje = zastaranje = ponikalnica denarja = bogatim še več = delavcu vzet = upokojencu vzet = glupi davki = servietki za maske = ventilatorji golfi = izguba spomina = neprevzemanje pošte = totalitarizem = manipulacija = prekupčevanje z orožjem = cinizem...
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+3
8 5
Macro666
03. 10. 2026 21.15
Litijska računalniki 🍕 tenisice hiše
Odgovori
+0
1 1
Kardinal v Mariji Brezmadežni
03. 10. 2026 21.57
Vrtovec, Jaklin, Hajdi, Rupnik, Thaci, Bibi, Zelenski, Donald...
Odgovori
0 0
cool1
03. 10. 2026 18.50
Spet je ukradel denar upokojencem , iz upokojenskega sklada, celih 170 milijonov. Da ne govorim o 57 odstotkih odmere pokojnine v letu 2012. Upokojenci vi pa ga kar naprej še volite, vam bo še jemal...
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-1
4 5
BBcc
03. 10. 2026 18.56
Pa kaj se ti greš. Ni važno kruh in voda važno je da je Janša pv.🤣🙆
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+5
5 0
Polkavalčekrokenrol
03. 10. 2026 18.41
sliko z kartonskim Trumpom so hitro umaknili
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+5
6 1
vlahov
03. 10. 2026 18.00
Izrael v puščavi pridela več hrane kot RS .
Odgovori
+1
6 5
BBcc
03. 10. 2026 18.07
Tudi več trupel.
Odgovori
+6
9 3
Macro666
03. 10. 2026 21.16
Izraelci obglavljajo?
Odgovori
-1
0 1
bandit1
03. 10. 2026 17.25
Nekaj mu je nos zrastel od laži in zavajanja.
Odgovori
+2
8 6
tron3
03. 10. 2026 16.49
Subvencije pač ne boste talal izbranim kmetom seveda!!!
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+6
10 4
zavetnik
03. 10. 2026 16.24
Zakaj bi EU dajala sredstva za kmetijstvo če pri nas ne upoštevamo evropskih predpisov rajši imamo izraelski in kaj bo na to potekel največji strokovnjak iz tega področja ciglar kralj
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+5
10 5
Ronja razbojniška h?i
03. 10. 2026 17.19
Res je. Sedaj smo izdajalci EU in kolaboranti z Izraelom in ZDA, zato nam EU sredstva za kmete ne pripadajo več.
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+2
8 6
BBcc
03. 10. 2026 16.14
SDS klika je podprla trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Mercosurjem. Se pravi je SDS podprl Tuje kmete. Svoboda je bila proti. Pomembna so dejanja ne leporečenje. To je samo predstava za javnost.
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+0
9 9
Kameleon Kiddo
03. 10. 2026 19.49
Intelekt desnega volilca niti lokalne scene ne uspe sprocesirat. Kaaj sele Eu glasovanj.
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+1
3 2
BBcc
03. 10. 2026 15.48
Zaradi teh ukrepov bomo kmetje živeli kot bubrek v loju. UPS samo psa bomo Lahko spet dali na verigo ker nismo sposobni ograditi dvorišča, mačke klinc gleda kdo bo to kastriral in čipiral saj nismo neumni ali kokoši meti mičkeni kletki kakši genij sem da sem se to spomnil. Od tega bomu mi kmetje živeli. UPS sedaj sem se spomnil mi rabimo denar za življenja. A to pa je Janša priskrbel trgovcem večje marže na račun države. Ponosen v volilec Janše in inteligenten kmet.🙆🇸🇮
Odgovori
+0
8 8
M_teoretik
03. 10. 2026 15.44
A ne bo dal kr veto na znižanje!?
Odgovori
-3
4 7
BBcc
03. 10. 2026 17.03
Ne vzdržal se bo. Ni to Izrael.
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+1
5 4
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