Janša s 16 voditelji za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo

"Kohezijska politika in skupna kmetijska politika sta politiki z dolgo tradicijo, vendar so njuni cilji bolj relevantni kot kdajkoli prej," so voditelji t. i. prijateljic kohezije zapisali v petkovem pismu, ki ga je danes na družbenem omrežju X objavila slovenska vlada.

Zavzeli so se za to, da se v dolgoročnem proračunu za obdobje 2028-34 ohrani raven financiranja za ti dve politiki. Realno znižanje višine sredstev za kohezijo in kmetijstvo namreč kljub povečanju obsega celotnega MFF predvideva že osnovni predlog Evropske komisije iz julija lani.

"Dodatno znižanje ne bi prispevalo k modernizaciji proračuna EU, ampak bi ga zgolj oslabilo. S tem pa bi tvegali tudi spodkopavanje javne podpore evropskemu projektu," so poudarili predsedniki vlad in držav 17 članic, med njimi Slovenije, Italije, Španije, Poljske, Hrvaške in Madžarske.

Obenem v pismu priznavajo, da se unija sooča s spreminjajočimi se geostrateškimi okoliščinami, ki prinašajo nove izzive na področjih varnosti in obrambe, gospodarske konkurenčnosti, odpornosti in energetske varnosti. Prihodnji MFF mora Evropi omogočiti, da izkoristi priložnosti, ki jih prinašajo ti izzivi, a ne na račun politik, ki izhajajo iz temeljnih pogodb EU, so zapisali.