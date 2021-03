Janša se bo v Bruslju sestal s Von der Leynovo

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bo v četrtek srečala s slovenskim premierjem Janezom Janšo, so danes sporočili v Bruslju. Sestala se bosta pred začetkom vrha voditeljev EU v četrtek popoldne, ki bo med drugim znova posvečen usklajevanju prizadevanj v boju proti pandemiji covida-19.

Janez Janša je sicer eden od šestih premierjev članic EU, ki so na von der Leynovo in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela pred tednom dni naslovili poziv k zagotovitvi enakega dostopa do cepiv vsem članicam, majhnim in velikim. V pismu so med drugim predlagali sklic posebnega vrha EU na to temo, a do tega ni prišlo, bo pa to na dnevnem redu rednega vrha unije prihodnji teden. Šesterica premierjev je o tem, kako nasloviti precejšnja razhajanja pri dobavi cepiv med državami članicami in odstopanja od sicer dogovorjenega načela pro rata, torej sorazmerno glede na prebivalstvo, ta teden po videokonferenci že govorila z Michelom. Vrzeli pri razdelitvi cepiv so se sicer povečale predvsem zato, ker podjetje AstraZeneca ne spoštuje svojih pogodbenih obveznosti.

icon-expand Janez Janša in Ursula von der Leyen FOTO: AP

Von der Leynova se je na opozorila šesterice odzvala s poudarkom, da je Evropska komisija predlagala delitev po načelu pro rata, a so se države članice same odločile za drugačen pristop in so zato zdaj v različnih položajih. Kot možno rešitev je predlagala uravnoteženje pri razporejanju dodatnih desetih milijonov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja, ki so jih iz druge polovice leta preusmerili v drugo četrtletje. Je pa Slovenija pozornosti Bruslja v zadnjem času deležna tudi zaradi nekaterih drugih tem, kot so očitki o napadih na svobodo medijev, o čemer je že tudi dvakrat tekla beseda v Evropskem parlamentu, in pa tudi zapleti pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev.

Janša je v odgovor na kritike iz unije von der Leynovi konec februarja poslal pismo z vabilom, naj komisija oblikuje skupino za ugotavljanje dejstev, ki naj v najkrajšem možnem času obišče Slovenijo in se prepriča o stanju demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev v državi. V Evropski komisiji so sporočili, da bodo na pismo odgovorili, obenem pa poudarili, da je svoboda medijev steber demokracije in da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava. O medijski svobodi v Sloveniji je sicer pred dvema tednoma tekla razprava v skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, v kateri so sodelovali predstavniki iz Slovenije in Evropske komisije. Nekaj povabljenih se razprave ni moglo udeležiti, med njimi premier Janša, ki je zato predlagal pogovor 26. marca v živo v Bruslju – torej prihodnji petek po vrhu unije.