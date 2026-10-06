Janša se je pred vrhom MED9 sestal s Plenkovićem

"V duhu dobrososedskih odnosov želimo reševati odprta vprašanja ter še okrepiti politične in gospodarske vezi," je zapisal Plenković, ki bo v sredo v luči hrvaškega predsedovanja skupini devetih sredozemskih članic EU v Splitu gostil voditelje Slovenije, Italije, Francije, Španije, Malte, Cipra, Grčije in Portugalske.
Kot je navedel, sta z Janšo govorila o nadaljnjem sodelovanju na področju nezakonitih migracij in evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope. Dodal je, da je Slovenija sicer tretja največja trgovinska partnerica Hrvaške in da je lani obseg blagovne menjave med državama dosegel 8,4 milijarde evrov.
MED9 je neformalna skupina, ki združuje tretjino članic EU. Nastala je leta 2013 z namenom krepitve sodelovanja in usklajevanja glede aktualnih zadev v EU in Sredozemlju. Slovenija se ji je skupaj s Hrvaško pridružila leta 2021.
Prihod na vrh v Splitu so po navedbah hrvaške vlade potrdili vsi voditelji, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanska premierka Giorgia Meloni. Španski premier Pedro Sanchez naj bi pozneje udeležbo v zadnjem trenutku odpovedal.
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