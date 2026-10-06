Janša se je pred vrhom MED9 sestal s Plenkovićem

"V duhu dobrososedskih odnosov želimo reševati odprta vprašanja ter še okrepiti politične in gospodarske vezi," je zapisal Plenković, ki bo v sredo v luči hrvaškega predsedovanja skupini devetih sredozemskih članic EU v Splitu gostil voditelje Slovenije, Italije, Francije, Španije, Malte, Cipra, Grčije in Portugalske.

Kot je navedel, sta z Janšo govorila o nadaljnjem sodelovanju na področju nezakonitih migracij in evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope. Dodal je, da je Slovenija sicer tretja največja trgovinska partnerica Hrvaške in da je lani obseg blagovne menjave med državama dosegel 8,4 milijarde evrov.