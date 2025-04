Janša: Smo na začetku nove hladne vojne

"Smo na začetku nove hladne vojne, v svetu, ki je danes nevaren kot že dolgo ne!" Tako svari prvak SDS Janez Janša, ki je na kongresu Evropske ljudske stranke v Valenciji na velikem odru nagovoril svoje politične somišljenike. Delegati so sicer v Španiji vnovič prepričljivo mandat na čelu skupine podelili Manfredu Webru, ki napoveduje, da bo EPP pod njegovim vodstvom še naprej najmočnejša politična sila v Evropi, ključna pri oblikovanju prihodnosti stare celine. In kakšna bo ta? Bodoči nemški kancler napoveduje velike spremembe.

OGLAS

Prepričljiva, skoraj enotna nova zaupnica zdaj torej staremu/novemu šefu Evropske ljudske stranke Manfredu Webru. Nemec na čelu skupine zmagoslavno obljublja zaustavitev vala avtoritarnih politik in zaščito evropskih vrednot: "To je naše poslanstvo, to je naša naloga, to je naš trenutek. Najlepša hvala."

Manfred Weber FOTO: AP icon-expand

Ob šefici komisije Ursuli von der Leyen, predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola in ostalih pomembnih evropskih voditeljih je svoje minute na osrednjem prizorišču dobil tudi vodja slovenske desnice Janez Janša in posvaril pred izzivi, ki čakajo Evropejce: "Dejansko smo na začetku nove hladne vojne z delno novimi akterji, čeprav si mnogi tega ne želijo priznati. Če realno pogledamo na današnje globalne varnostne, politične in gospodarske razmere, je jasno, kam vodijo. Svet je danes nevarnejši kot kadarkoli po padcu berlinskega zidu."

Bodoči nemški kancler z govorom navdušil tudi slovenske predstavnike

V Valencio so poleg Janševih potovali še predstavniki Nove Slovenije, pa tudi pred le nekaj dnevi na čelo SLS izvoljena predsednica Tina Bregant, ki je na spletu delila fotografijo srečanja z bodočim nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem. "Ljudi spravljamo ob živce s pritrjevanjem zamaškov na plastenkah. Smo znoreli? Moramo najti boljše ravnotežje med bojem proti podnebnim spremembam in zaviranjem industrijskega razvoja v naših državah," je povedal Merz, ki je ob tem napovedal še preobrat in zaostritev migrantske politike.

Friedrich Merz FOTO: AP icon-expand

S svojim govorom, v nekaterih delih tudi kritičnim do Evropske unije, je navdušil občinstvo in požel glasen aplavz. Tudi slovenskih predstavnikov. "Govor Friedricha Merza je na kongresu zelo odmeval, Nemčija se vrača, ponovno lahko pričakujemo, da bo prevzela vodilno vlogo in stvari postavila na svoje mesto," je povedal predsednik NSi Matej Tonin. "Njegove besede so nakazovale, da je konec nerazumnega zelenega prehoda. Sporočilo Nemčije, ki je gospodarska velesila Evropske unije, je v bistvu še bistveno bolj pomembno kot sporočila, ki prihajajo iz evropskih institucij," se je strinjal tudi Janša. Osrednja tema dvodnevnega srečanja med drugim tudi obramba



Ena osrednjih tem dvodnevnega srečanja v Španiji je bila tudi obramba. Ob nepredvidljivih razmerah na vzhodu in, zdi se, vse bolj skrhanih zavezništvih na zahodu so ukrepi nujni. Četudi bomo Evropejci morali za oboroževanje plačati več 100 milijard evrov visok račun. "Potrebno je vložiti resna sredstva, resno investicijo v obrambo, zato, da zgradimo tako odvračalno držo in da si zagotovimo dolgoročen mir. Mislim, da je bilo vseprisotno strinjanje, da je to potrebno narediti. In to čaka tudi Slovenijo," je še dodal Tonin.

Oboroževanje Evropske unije FOTO: Shutterstock icon-expand