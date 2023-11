Janša: Kmalu bomo videli film, za katerega je Golob trdil, da ga nikoli ne bomo

Tudi v Levici poudarjajo, da KPK opravlja svoje delo. Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec ob tem poziva, naj vsi počakajo na izsledke preiskave, na podlagi teh pa bo nato mogoče povleči zaključke zgodbe. Priznava sicer, da so očitki o političnih pritiskih na Policijo zaskrbljujoči, a dokler so to zgolj očitki, je vsak upravičen do tega, da ima drugo plat zgodbe, je poudaril. Znano je namreč, da obstaja napetost med vpletenimi osebami, je še izpostavil.

"Če KPK uvede postopek, je to neodvisna preiskava in naj takšna tudi ostane," pa je novico o uvedbi preiskave KPK komentirala predsednica SD in podpredsednica vlade Tanja Fajon . Preiskava mora po njenih besedah potekati nemoteno, ko bo zaključena, pa bo mogoče komentirati tudi rezultate. O dodatnih pojasnilih premierja pa je dejala le, da sama ni v službi, da zahteva dodatna pojasnila.

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je prepričan, da bodo vsi pristojni organi, kot tudi vsi vpleteni pojasnili zadeve. O tem, kakšna pojasnila želijo sami slišati od predsednika vlade, pa je dejal, da ne gre za to, kaj želi slišati sam. "Pomembno je, da bo odgovorjeno na vsa vprašanja, ki jih bodo pristojni organi postavili komur koli v tej državi. Pred zakonom smo in moramo biti vsi enaki," je dejal Sajovic.

Za SDS je to po njegovih besedah znak, da "bomo kmalu videli film, za katerega je Golob trdil, da ga nikoli ne bomo". Premier je namreč po svetu stranke Gibanje Svoboda konec minulega meseca dejal, da je v medijih že velikokrat bral o svojem odstopu, a da "tega filma Janez Janša ne bo videl".

Janša je sicer danes ocenil še, da je Slovenija na pragu resne politične krize, situacija pa da spominja na čas vlade Boruta Pahorja leta 2011. "Tudi takrat je slovenska javnost spoznala, da ima Slovenija nesposobno vlado, začeli so primerjati aktualni mandat s prejšnjim, podpora vladi je padala in začeli so se postopki za zamenjavo takratnega predsednika vlade," je poudaril Janša in spomnil, da so nato sledile predčasne volitve. Kar zadeva sposobnost in operativnost vlade ter dogajanja v ozadju, aktualne razmere na političnem parketu spominjajo na tisti čas, meni Janša.

Glede možnosti sodelovanja na desnici pa je dejal le, da bo v luči aktualnega političnega dogajanja NSi morda celo prispevala podpise za ustanovitev preiskovalne komisije DZ, ki bi preiskovala sume nepravilnosti v Gen-I, na kar da SDS čaka že od maja lani.

Očitki KPK, takrat o nepojasnjenem izvoru dela premoženja predsednika SDS Janše, so namreč odnesli drugo Janševo vlado. Takratnega predsednika vlade so z izjemo NSi zapustili vsi koalicijski partnerji.

Poslanka in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič je medtem danes ocenila, da uvedba preiskave kaže na to, da je bilo pričanje nekdanje notranje ministrice Bobnarjeve in nekdanjega v. d. generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava pred preiskovalno komisijo DZ resnično. Na novinarsko vprašanje, ali jo zadeva spominja na kak drug primer in morebitne posledice za premierja po uvedbi preiskave KPK, pa je odgovorila s: "Pustimo se presenetiti."

Očitke o političnih pritiskih na Policijo je nekdanja notranja ministrica KPK naznanila decembra lani, ko je tudi odstopila z ministrske funkcije. O teh pritiskih je ponovno spregovorila na odmevnem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo Policije in drugih pristojnih državnih organov. Ponovno je izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov s strani predsednika vlade, ki so kasneje vodili do njenega odstopa.