Janša v Bruslju s predsednico parlamenta in šefom Nata

Janez Janša bo svoj prvi delovni obisk v Bruslju, odkar je v začetku junija znova prevzel premierski položaj, nadaljeval z delovnim kosilom z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem na sedežu zavezništva.

"Evropa mora olajšati življenje ljudem in podjetjem. Konkurenčnost je visoko na naši agendi, tako da bomo nadaljevali sprejemanje potrebnih odločitev za sprostitev celotnega potenciala našega notranjega trga, zmanjšali birokracijo in zagotovili večjo predvidljivost našim industrijam," je po srečanju s slovenskim premierjem na družbenem omrežju X zapisala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola .

V ospredju njunih pogovorov bodo načrti nove slovenske vlade za zvišanje proračunskih izdatkov za obrambo, ki naj bi letos glede na v četrtek predstavljeni predlog rebalansa proračuna znašali 2,03 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Slovenija bo izdatke za obrambo za leto 2026 nekoliko zvišala tudi na račun dodatne vojaške pomoči Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, kar bo po pričakovanjih prav tako ena od tem današnjih pogovorov šefa Nata in slovenskega premierja. Slovenija bo za dobavo ameriške opreme Kijevu v okviru Natove pobude PURL namenila še 50 milijonov ameriških dolarjev, s čimer bo slovenski prispevek skupaj znašal 100 milijonov.

Pričakovati je, da bosta voditelja govorila še o razmerah na Zahodnem Balkanu, kjer v Natovi misiji na Kosovu Kfor sodelujejo tudi slovenski vojaki.

Janša medtem srečanj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo, ki ga je sicer v začetku meseca gostil na Brdu pri Kranju, nima predvidenih.