Weber: Imenujte slovenske delegirane tožilce. Janša: Opravili bomo svoje delo

"Veliko razpravljamo o tem in prosil bi vas, premier, da nam pri tem pomagate. Potrebujemo evropske delegirane tožilce, zato imenujte slovenske tožilce," je dejal Manfred Weber , vodja skupine EPP, ki je tudi Janševa politična družina. Opozoril je, da težave v povezavi z vladavino prava v posamezni članici Unije niso težave te članice, temveč celotne EU. Izpostavil je tudi polemiko v Sloveniji glede svobode medijev in pravosodja.

Janša je nato v odgovoru ocenil, da žal danes veliko poslušamo o slovenskih notranjih vprašanjih. Glede imenovanja delegiranih evropskih tožilcev pa je odgovoril, da se je Slovenija mehanizmu pridružila prostovoljno.

"Bilo je nekaj zapletov z imenovanjem, odstopila je ministrica in postopek naj bi bil končan do jeseni. Opravili bomo svoje delo. Ko bo to telo popolno, pa bi radi videli, da se mu pridružijo države, ki tega še niso storile," je dejal in pri tem naštel Irsko, Dansko, Švedsko, Poljsko in Madžarsko.

"Sicer ni kredibilno, da so evropska sredstva v nekaterih državah zaščitena, v državah, ki niso del mehanizma, pa ne, in se nam to ne zdi pomembno. Za vse morajo veljati ista pravila. V tem mehanizmu želimo sodelovati, podprli smo ga. V našem skupnem interesu je, da poskrbimo, da so evropska in nacionalna sredstva učinkovito investirana, sicer to vzbuja dvom v naše skupne mehanizme. O tem se moramo pogovarjati, čeprav se ne strinjamo."