Janša pred Evropskimi poslanci: Želimo EU, ki bo pomirjena s seboj in s soseščino

Pred 30 leti mo ustanovili svojo državo, še prej smo imeli prve svobodne volitve. Tako je Janša začel nagovor. "Članstvo v EU za nas ni nikoli predstavljalo le ekonomske priložnosti, ampak vrnitev k družini," je poudaril.

"Želimo Evropo, ki bo pomirjena s seboj in soseščino," je dejal Janša, ki je ocenil, da je "Evropa danes drugačna". Drugačno je tudi tokratno predsedovanje Slovenije je izpostavil, saj je bilo to "najbrž zadnje mirno predsedovanje", nato pa so si ena za drugo sledile krize. "Upamo, da bo v teh šestih mesecih prišel čas, ko EU spet začne delovati dolgoročno in strateško," je dejal.

Zahvalih se je preostalima članicama tria - Nemčiji in Portugalski. Zdaj pa se mora EU po njegovem osredotočiti na krepitev in odpornost povezave. "Veseli nas, da je okrevanje usmerjeno na reforme, tako bomo okrevali med zeleno in digitalno transformacijo," je ocenil Janša. "Želimo tudi povezavo, ki se lahko na svojem teritoriju in širše zagotavlja varnost," je dodal, izpostavil je, da moramo dosledno ločiti med zakonitimi in nezakonitimi migranti, poudaril pa je tudi pomen zagotavljanja temeljnih pravic, pravne države in svobode dogora v povezavi.

"Vsi moramo sodelovati v razpravah, saj gre za skupno evropsko prihodnost," je dejal in izpostavil, da morajo vsi imeti možnost deliti svoje poglede, brez da se kdo čuti poklicanega poučevati. "Vsa mnenja morajo biti dobrodošla".

Med prioritetami je izpostavil boj proti covidu-19. "Zelo previdno spremljamo odpiranje javnega življenja, prav tako pa se pripravljamo na potencialni četrti val, saj ne želimo, da nas jeseni postavi na izziv, kot lani. Cepljenje deluje. Če želimo biti optimistični glede prihodnosti pa moramo zagotoviti, da se večina državljanov cepi. Ključno vprašanje pa je, kako naj jih prepričamo, da vsak, ki se cepi, prispeva k normalnemu življenju. Virus namreč ne pozna meja."

Izrazil je zadovoljstvo, da so se hitro dogovorili glede zelenega potrdila, saj to pomeni boljšo organizacijo. Janša je sicer dejal, da kljub virusu pričakuje bolj mirno poletje. "Bi nas pa četrti val spet ohromil," je ocenil. "Moramo ostati osredotočeni, koordinirani, soočamo se s pomembnim izzivom - kako zagotoviti okrevanje in kako EU boje pripraviti na krize kot je pandemija."

Ocenil je sicer, da se je povezava v tem času veliko naučila, komisija pa je po njegovem prispevala k temu, da bodo mehanizmi okrevanja učinkovitejši.

"Naučili smo se pomembne lekcije, naj jih nekaj omeni - potrebujemo skupen evropski krizni načrt, ki ga lahko uporabimo, ko nas kriza prizadene vse, pa tudi načrt, ko so prizadete le nekatere države. Vedeti moramo, kaj in kdaj lahko storimo skupaj," je izpostavil in pojasnil, da smo videli, kako lahko nacionalne odločitve vplivajo na povezavo in enoten notranji trg. "Kriza je razkrila tudi našo odvisnost od tretjh držav, ko gre za nekaj strateške opreme," je dejal in izpostavil zaščitno in medicinsko opremo. Izpostavil je tudi, da je pomembno imeti sestavine za cepivo. "Morali bi se odredotočiti na vzpostavitev zdravstvene unije," je ocenil.

Izpostavil je tudi nevarnost kibernetskih napadov - denimo na energetsko infrastrukturo.