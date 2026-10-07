Janša za krepitev nadzora na zunanjih mejah EU

Janša je na novinarski konferenci po vrhu pozdravil izvajanje evropskega pakta o migracijah in azilu, ki po njegovih besedah že kaže določene rezultate, a opozoril na razlike med posameznimi migracijskimi potmi.
"Število nezakonitih prehodov na zahodnosredozemski poti je precejšnje, vendar se zmanjšuje. Pri balkanski poti so razmere drugačne. Do začetka izvajanja pakta se številke niso zmanjševale, zato je treba nekaj storiti," je dejal.
"Očitno je, da imamo težave s prehodi prek Sarajeva in Beograda," je ocenil in dodal, da je o tem na dvostranskih srečanjih v minulih dneh govoril tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in italijansko premierko Giorgio Meloni.
Po njegovih besedah so problemu najbolj izpostavljene države na zunanjih mejah EU, ob tem pa jim je ponudil pomoč. "Želimo močan nadzor zunanjih meja in zmanjšanje nadzora na notranjih mejah oziroma njegovo popolno odpravo, saj je bil schengenski prostor uveden prav zaradi tega," je poudaril.
Janša je kot eno pomembnejših vprašanj izpostavil tudi demografske razmere v Evropi. V devetih članicah MED9 živi okoli 200 milijonov ljudi, njihovo število pa zaradi razmerja med rodnostjo in umrljivostjo upada. Ob tem je ocenil, da Evropa na migracijske in demografske izzive ne more odgovoriti zgolj z gradnjo zidov na mejah.
"Vsak dan po številu prebivalcev izgubimo eno manjšo lokalno skupnost. Iz zgodovine smo se naučili, da v takšnih razmerah ne moremo graditi zidov na mejah. Ne glede na to, koliko zidov zgradimo in kako visoki so, to ni učinkovito," je izjavil.
Voditelji članic skupine MED9 so na vrhu govorili tudi o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU, širitvi, energetiki, varnosti ter razmerah na Bližnjem vzhodu. Sprejeli so tudi splitsko deklaracijo, v kateri so se zavzeli za močnejšo, varnejšo, konkurenčnejšo in odpornejšo EU ter mir, stabilnost in blaginjo v Sredozemlju.
Članice MED9 so poleg Slovenije še Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija ter Hrvaška, ki je z današnjim vrhom v Splitu sklenila svoje predsedovanje skupini.
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