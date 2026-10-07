Janša za krepitev nadzora na zunanjih mejah EU

Janša je na novinarski konferenci po vrhu pozdravil izvajanje evropskega pakta o migracijah in azilu, ki po njegovih besedah že kaže določene rezultate, a opozoril na razlike med posameznimi migracijskimi potmi.

"Število nezakonitih prehodov na zahodnosredozemski poti je precejšnje, vendar se zmanjšuje. Pri balkanski poti so razmere drugačne. Do začetka izvajanja pakta se številke niso zmanjševale, zato je treba nekaj storiti," je dejal.

"Očitno je, da imamo težave s prehodi prek Sarajeva in Beograda," je ocenil in dodal, da je o tem na dvostranskih srečanjih v minulih dneh govoril tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in italijansko premierko Giorgio Meloni.

Po njegovih besedah so problemu najbolj izpostavljene države na zunanjih mejah EU, ob tem pa jim je ponudil pomoč. "Želimo močan nadzor zunanjih meja in zmanjšanje nadzora na notranjih mejah oziroma njegovo popolno odpravo, saj je bil schengenski prostor uveden prav zaradi tega," je poudaril.