Janša: Za Slovenijo še posebej pomembno zagotoviti dovolj sredstev za posodobitev zdravstvenega sistema

Janša je najprej v angleščini izpostavil pripravljenost na resna in morda tudi dolgotrajna pogajanja ter upanje na dober dogovor. "Skrajni čas je, da Evropa zagotovi rezultate. Z vsemi močmi si bomo prizadevali za to, da Evropejci ne bodo razočarani," je poudaril. Nato je v slovenščini podrobneje pojasnil slovenska pričakovanja. "Tako za Slovenijo kot za vse preostale članice Unije je ta trenutek še posebej občutljiv zaradi tega, ker nismo popolnoma prepričani, da je nevarnost z epidemijo mimo," je opozoril.

Zaradi tega so po njegovih besedah bistvene še zlasti odločitve v povezavi s skladom za okrevanje in odpornost, saj lahko pomembno dvignejo ne samo finančne spodobnosti za odpravo posledic epidemije, ampak tudi samozavest in zaupanje, ko gre za priprave na morebitno nadaljevanje te nevarnosti jeseni.

Janša je še izpostavil, da po pogovorih s kolegi iz drugih evropskih držav v zadnjih desetih dneh lahko reče, da obstaja pripravljenost večine za to, da se dogovor doseže danes. Osebno pa bo zadovoljen tudi, če danes in jutri rešijo najpomembnejša strateška vprašanja, kot so razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili ter ključne številke, nato pa v nadaljevanju, vsekakor pa še ta mesec, rešijo tudi podrobnosti, je premier sklenil izjavo ob prihodu.

Voditelji ob prihodu podajajo izjave, novinarska vprašanja pa niso mogoča, saj novinarji zaradi pandemičnih omejitev danes in v soboto nimajo dostopa do stavbe, kjer zaseda vrh.