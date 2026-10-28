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Slovenija

Janša: Zahteve za arhive Udbe nič novega, Beograd: Arhivi uničeni leta 1999

Ljubljana/Beograd, 28. 10. 2026 14.15 pred 2 urama 2 min branja 93

Avtor:
STA M.V.
Arhiv

Zahteva za izročitev arhivov Udbe in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo, ni nič novega, saj gre za uresničevanje sporazuma o nasledstvu, je na omrežju X poudaril premier Janez Janša, potem ko je s tem pogojeval podporo napredku Srbije v EU. V Beogradu trdijo, da so bili ti arhivi uničeni med napadi Nata leta 1999.

"Ta zahteva ni nič novega. V času vseh vlad pod vodstvom SDS smo to zahtevali. Srbija je to tudi obljubila. Gre za sporazum o sukcesiji," je zapisal Janez Janša. Ocenil je, da so "povsem nasprotno levičarske vlade RS naredile vse, da arhivi ostanejo v Beogradu" in da so "v zameno za ta 'spregled' Srbiji prepuščale tudi veliko ostalega iz sporazuma o nasledstvu".

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Potem ko je v nedeljo na predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji prepričljivo zmagala Študentska lista, je premier na omrežju X zapisal, da bodo "eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU pozdravili". "Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo," je dodal.

Direktor Arhiva Republike Slovenije Andrej Nared je za torkove Odmeve na Televiziji Slovenija povedal, da so pred leti od Srbije dobili uradni odgovor, da je bilo gradivo zveznega sekretariata za notranje zadeve, pod katerega je sodila Služba državne varnosti oziroma Udba, in ki bi moralo načeloma biti v Arhivu Jugoslavije, uničeno oziroma zelo poškodovano v bombardiranju stavbe notranjega ministrstva v Beogradu ob Natovih napadih leta 1999.

arhiv Udbe
arhiv Udbe
FOTO: POP TV

"Odgovor je bil, da je bilo gradivo, konkretno pet arhivskih fondov, pet sklopov gradiva, uničeno oziroma zelo poškodovano ob bombardiranju stavbe ministrstva za notranje zadeve v Beogradu ob Natovih napadih leta 1999. To je edina uradna informacija, s katero v arhivih razpolagamo. Dejansko mi do gradiva zveznega sekretariata za notranje zadeve do zdaj še nismo mogli dostopati," je dodal.

"V vojaškem arhivu, v fondu varnostno-brezbednostne agencije, se pravi neke varnostne agencije, je po podatkih, ki sem jih dobil od kolega, ohranjenih, (...) okoli 146 škatel, ki so bile z naše strani pregledane. Vendar tam ni kaj posebno veliko gradiva, ki bi se nanašalo na Slovenijo. Sploh pa ne tako zanimivega, kot bi si želeli ali pa kot je omenil Igor Omerza," je dejal Nared.

Pisatelj in raziskovalec Igor Omerza namreč meni, da bi arhivi lahko razkrili lokacije ubitih v povojnih pobojih in ozadje afere JBTZ ter morebitne sodelavce obveščevalnih služb SFRJ.

Vprašanje arhivov ureja priloga D leta 2004 uveljavljenega sporazuma o nasledstvu po nekdanji skupni državi. Ob letošnji 25. obletnici podpisa sporazuma je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve izpostavilo, da po relativno majhnem napredku v zadnjih letih ostaja še veliko odprtih vprašanj. Med pomembnejšimi je izpostavilo tudi vračanje arhivskega gradiva.

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KOMENTARJI93

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ŠeVednoPlešem
28. 10. 2026 16.36
In Janša še vedno NI čestital zmagovalcem volitev v Srbiji. To je kar pomenljivo. Zakaj Janšo ne vprašate, kaj padec Vučića pomeni zanj in njegovo balkansko mrežo političnih zavezništev? Če se je Janša tako dobro razumel z voditeljem, ki je znal igrati na več strani hkrati, kaj se zgodi, ko ta izgubi oblast? In zakaj se zdaj znova odpirajo teme, kot so arhivi Udbe v Beogradu, ki v času dolgoletne Vučićeve vladavine očitno niso bile v ospredju? Morda bi bilo namesto ugibanj o Putinovih izgubah vredno pogledati, kdo je na Balkanu izgubil političnega zaveznika - in kaj to pomeni za slovensko politiko.
Odgovori
0 0
Nidani
28. 10. 2026 16.36
Ta model živi za preteklost...cccc...in najdejo se, ki to volijo...cccc🤣😂
Odgovori
+2
2 0
Emyy
28. 10. 2026 16.33
Haha, jj jih zahteva prav za radi tega ker ze ve da so uniceni
Odgovori
+4
4 0
BSSistemTelaze
28. 10. 2026 16.33
Nikoli ama bas nikoli dokler si ziv nebos ih vidu🤣🤦
Odgovori
0 0
BSSistemTelaze
28. 10. 2026 16.32
Lahko ga samo gospod J globoko vdahne😜kaj bi on rad vse vidu noter pa da potem se bolj pere mozgane. Model je cisto obseden z preteklostjo najbolj pa z udbo. To eu naj si nekam v takne Srbija niti nezeli v to skoraj propadlo skupnost. A da im iz Bruslja diktatirajo kot Sloveniji kaj in kako morajo zivet🤣🤦dej prosim te nesmesi se. 75% srbov nezeli v eu.
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+1
2 1
Slovenska pomlad
28. 10. 2026 16.32
Vse arhive odpreti,tudi cerkvene.
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+5
5 0
OrodniK
28. 10. 2026 16.31
Poznam veliko mladih ljudi, ki v Sloveniji ne vidijo svoje prihodnosti in se enostavno odpravijo v svet. V Sloveniji namreč vlada dedno nasledstvo za skoraj vse javne funkcije. Poglejte le naprimer na RTV novinarje - (starši, otroci, njihovi otroci - pa ne rečite mi,, da kdo drugi ne bi bil vsaj toliko sposoben ali veliko boljši), pa na zdravnike, pa na tožilce, sodnike,... pa celo tudi v kulturi...veljejo prava pravcata mala družinska klanska dedna nasledstva funkcij... Nekdo izven pa če je še toliko bolj sposoben nima sploh možnosti za te službe (in že za sprejem v določene izobraževalne ustanove, kjer so neki subjektivni sprejemci). In veliko teh dednih služb ivira še iz časa rdečih knjižic in sodelavcev udbe... Če se jih razgali bo kmalu celotni Sloveniji jasno zakaj so nekatere zadeve tako kot so in se brez razčiščevanja in izpostavljanja tudi ne bodo nikoli spremenile... ŽAL!
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+3
3 0
M_teoretik
28. 10. 2026 16.31
Janez bo še naše nerojene vnuke skregov!?
Odgovori
+2
3 1
mbtukaj
28. 10. 2026 16.31
Jajceglavemu se bo zmešalo do Božiča.
Odgovori
+4
4 0
bingo
28. 10. 2026 16.31
Tip je ostal v letu 1991
Odgovori
+4
4 0
enaleteca
28. 10. 2026 16.29
Očitno ta gologlavi jastreb nekaj zelo skriva ... Verjetno tudi nekaj o njegovem očetu in očetih njihovih strankarskih kolegov. Ja, mi, državljani Slovenije, želimo, da se končno ukvarjate s prihodnostjo, ne pa s prazniki, 80 let starimi kostmi, datotekami iz preteklosti, kjer so notri najverjetneje navedene vaše osebne sporne dejavnosti iz preteklosti. Rabimo premierja, ki bi se pobrigal za državo in ne za sebe ter svoje ljudi.
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+3
4 1
M_teoretik
28. 10. 2026 16.29
#Arhivi uničeni leta 1999# Ni panike jih bo Janez nove naredu!?
Odgovori
+5
5 0
BauBau1
28. 10. 2026 16.27
Našel bo samega sebe.
Odgovori
+7
8 1
M_teoretik
28. 10. 2026 16.26
Janezova prihodnost je v preteklosti!?
Odgovori
+8
9 1
M_teoretik
28. 10. 2026 16.25
#Arhivi uničeni leta 1999# Pol se Sava lahko oddahne!?
Odgovori
+1
3 2
mbtukaj
28. 10. 2026 16.23
Kak ga lahko Urša prenaša.
Odgovori
+3
7 4
Pujček
28. 10. 2026 16.36
Hipokratova prisega
Odgovori
0 0
V SHESHELJ
28. 10. 2026 16.21
Janša obriši se pod nos. Nč ne bo od papirjev.
Odgovori
+3
6 3
Rothschild1
28. 10. 2026 16.23
Hoces reci, da si vesel, ker so rdeci zlocinci na varnem? Da se njihova zlocinska resnica ne razkrije? 🤷‍♀️
Odgovori
-2
4 6
EnBoRc
28. 10. 2026 16.33
ni to mislu ampak to da bo JJ zavedno ostau zapisan kot udbaš kaj ga je udej sram da je komunajzar spreobrnjen v vernika
Odgovori
-1
0 1
Grosemist
28. 10. 2026 16.19
Ukvarjaj se s prihodnostjo in ne razdvajaj narod s preteklostjo!! Bolano
Odgovori
+9
14 5
suleol
28. 10. 2026 16.21
pa predvsem s prihodnostjo Slovenije
Odgovori
+4
5 1
Xxdproxx
28. 10. 2026 16.37
nekateri v slovenijo imajo se vedno miselnost iz bivsega sistema…
Odgovori
0 0
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