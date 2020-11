Tuji mediji o Janši: slovenski Donald in evropski poraženec ameriških volitev

Slovenski premier Janez Janša je s svojimi tviti pritegnil pozornost tujih medijev in vrgel slabo luč na državo. Kot ugotavljajo, namesto čestitk raje pritrjuje mnenju aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je prepričan, da je bil na volitvah 'ogoljufan'. "Kot da Slovenija na vrhuncu epidemije novega koronavirusa nima drugih skrbi, premier napada osrednje medije in spodbuja teorije zarote," piše nemški časnik Der Spiegel.

Janez Janša, slovenski premier, ki je v prvi povolilni noči Donaldu Trumpukot prvi čestital za zmago na ameriških predsedniških volitvah, bo očitno zadnji sprejel poraz svojega političnega vzornika in zmago Joeja Bidna. Janše ni pretreslo dejstvo, da so njegove preuranjene čestitke Trumpu osupnile evropski in svetovni politični parket, ampak je v enakem tonu nadaljeval tudi po tem, ko so ameriški mediji Bidna enotno razglasili za novega predsednika, poroča portal Slobodna Bosna. Medtem ko je na milijone Američanov na ulicah slavilo zmago demokrata Bidna, je slovenski premier tvital o goljufijah in nepravilnostih na volitvah. Dokler sodišča ne podajo svojega mnenja na Trumpove pritožbe, Janša poudarja pomen pravne države. Janša bo tako še naprej vodil 'aktivni boj za pravno državo', pri Slobodni Bosni pa se porogljivo sprašujejo, ali Trump ne želi priznati poraza, da ne bi morda razočaral premierja domovine svoje žene Melanie.

Pri časniku Foreign Policypišejo, da Janša ni bil tako previden pri napovedovanju izida ameriških volitev kot številni ameriški mediji. Slovenski premier je na Twitterju delil teorije zarot o volitvah in opozarjal na hude goljufije, medtem ko so v slovenski prestolnici potekali nasilni izgredi. Na nek način Janšev tvit ni presenečenje, piše Foreign Policy. Janšo so označili za skrajnega desničarskega voditelja, ki vodi politiko proti priseljencem, politika, ki je nekaj časa preživel za zapahi, in tesnega zaveznika madžarskega avtokratskega voditelja Viktorja Orbana. Na koncu se sprašujejo, ali bo Janša sčasoma vendarle priznal Bidnovo zmago – seveda na račun dobrih odnosov med Slovenijo in ZDA. Nemški časnikDer Spiegelpa ugotavlja, da je Janša edina oseba v Evropski uniji, ki ne more sprejeti poraza Donalda Trumpa. Redko se zgodi, da tvite voditeljev držav Twitter označi za neprimerne in zavajajoče. S Trumpom se je to v zadnjem času dogajalo precej pogosto. V središču pozornosti pa se je zdaj znašel tudi slovenski premier, piše Spiegel.

icon-expand Janez Janša se je zaradi svojih tvitov o ameriških volitvah znašel pod drobnogledom številnih svetovnih medijev. FOTO: Miro Majcen

Spomnili so na prepir med nemškim diplomatom Wolfgangom Ischingerjem in Janšo na Twitterju. Janša je Nemca obtožil, da s preuranjenimi čestitkami Bidnu ni pokazal niti malo spoštovanja do pravne države. Kot da Slovenija na vrhuncu epidemije novega koronavirusa nima drugih skrbi, premier napada osrednje medije in spodbuja teorije zarote, so še zapisali pri nemškem časniku. Janša se z modelom vladavine Trumpa čuti povezanega na več načinov, ugotavljajo nemški novinarji. "Občuduje močne voditelje ter zaničuje in blati neodvisne medije, kot je državna tiskovna agencija STA, ter jih označuje za lažne medije," poročajo. Pri časniku so se obregnili tudi ob Janševo politično preteklost in prestajanje zaporne kazni, kar je bila ena od ključnih prelomnic v njegovem življenju. "Od takrat slovenski premier vse bolj išče bližino Viktorja Orbana." Pri Politicu ugotavljajo, da je izvolitev demokrata Bidna za 46. predsednika ZDA sprožila val praznovanj širom Evrope. A vsi voditelji na stari celini niso odpirali šampanjca. Časnik zato piše o evropskih zmagovalcih in poražencih ameriških volitev. Med zmagovalce prištevajo nemško kanclerko Angelo Merkel, pa dansko premierko Mette Frederiksen in francoskega predsednika Emmanuela Macrona. V skladu s svojim običajnim diplomatskim slogom je nemška kanclerka jasno povedala, da je pripravljena sodelovati s katerim koli izvoljenim predsednikom ZDA. A ni skrivnost, da Merklova ne mara nenavadnega sloga Trumpa in njegove nacionalistične politike. Čustva so obojestranska. Trump je med predsedovanjem večkrat napadel Merklovo in Nemčijo. Minuli teden je Nemčijo in še nekatere druge države obtožil, da se ga želijo znebiti. Nemčija je iz ekonomskih in varnostnih razlogov močno odvisna od močnih in dobrih transatlantskih odnosov, od izvoljenega predsednika pa se pričakuje, da bo obnovil vezi, ki so se razrahljale pod Trumpom. Danska premierka ima prav poseben razlog, da je vesela Trumpovega odhoda. Odnos z ameriškim predsednikom se je zaostril lani, potem ko je premierka zavrnila Trumpovo idejo o nakupu Grenlandije. Njene izjave, da Grenlandija ni na prodaj, so razjezile Trumpa, ki ji je očital, da ne spoštuje ZDA. Kasneje je tudi odpovedal obisk Danske.

Nekdanji ameriški veleposlanik na Hrvaškem Peter Galbraith je za Večernji list ocenil, da Janša v naslednjih štirih letih ne more računati na povabilo v Belo hišo. "Bizarno se je vpletati v ameriške volitve, še bolj bizarno se je opredeliti za kandidata, ki je izgubil volitve," je med drugim povedal hrvaškim kolegom.

Francoski predsednik se je po svojih najboljših močeh trudil, da bi očaral Trumpa, najprej ga je povabil na vojaško parado in na večerjo na vrhu Eifflovega stolpa leta 2017. Toda njuna 'bromanca' ni trajala dolgo, saj je Macron Trumpa razjezil z idejami o obdavčitvah digitalnih velikanov, kot sta Google in Facebook, in s predlogom o oblikovanju evropske vojske. Francoski predsednik je bil razočaran, ko je zaman skušal prepričati Trumpa, naj ponovno razmisli o svojem odstopu od pariškega podnebnega sporazuma in iranskega jedrskega sporazuma.

Med poražence pa je Politicouvrstil britanskega premierja Borisa Johnsona, madžarskega premierja Viktorja Orbana in nazadnje tudi slovenskega premierja Janeza Janšo. Zaradi pogovorov o brexitu, ki še trajajo, je eden največjih poražencev ravno Johnson, ki si je veliko obetal od dobrih odnosov s Trumpom. Medtem ko je bil Trump velik podpornik brexita in je Johnsonu obljubil hiter trgovinski dogovor, je Biden nasprotoval odhodu Združenega kraljestva iz EU. Demokrati so jasno opozorili, da trgovinskega sporazuma ne bo, če se Johnson z EU ne bo dogovoril o meji z Irsko.

icon-expand Donald in Melania Trump po štirih letih zapuščata Belo hišo. FOTO: AP

Madžarski premier in Trump sta bila velika zaveznika. Ko je Orban lani kot prvi madžarski premier po letu 2005 obiskal Belo hišo, Trump ni skoparil s pohvalami na račun Orbana in njegove protimigrantske politike. Trump ni komentiral dejstva, da Orbanu v Evropi očitajo očiten odmik od demokracije. Je malce sporen, a to je dobro, je takrat dejal Trump. Kot zadnjega v vrsti poražencev pa Politico omenja slovenskega premierja Janeza Janšo. Slednji je ubral napačno pot, ko je v sredo preuranjeno čestital Trumpu, menijo pri časniku. Čeprav je med ZDA in Slovenijo posebna vez zaradi prve dame ZDA, ki ima slovenske korenine, Politico navaja izjavo slovenskega televizijskega voditelja in publicista Marcela Štefančiča, ki je Janšo označil za mešanico Trumpa, Johnsona in Orbana. Janševa vlada, ki bo v drugi polovici prihodnjega leta predsedovala Svetu EU, mora zdaj spremeniti strategijo in se z novim predsednikom ZDA preprosto sprijazniti, je zaključil Politico.