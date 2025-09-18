Jantar: zlato oceana, ki simbolizira sonce in duhovno povezanost

Baltsko morje že od pradavnine na svoje obale naplavlja zlato oceana – jantar. Kose fosilizirane drevesne smole za izdelavo nakita, pa tudi kot zdravilni kamen ali amulet ljudje uporabljajo že vsaj 7000 let. Simbolizira sonce in duhovno povezanost. Jantar je tudi danes izredno dragocen in cenjen, pa tudi poceni ni. Na obale Baltika, na lov za jantarjem, se zato zadnje čase spet podaja vse več ljudi. Podjetni in izkušeni domačini celo organizirajo sprehode ob obali, na katerih ljudi učijo, kako odkriti ta naravni zaklad.